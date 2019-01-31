Компания Jinga выпустила в России недорогую модель Picasso Note. Гаджет получил 6,18-дюймовый экран с разрешением 960 на 480 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek MT6739, арсенал памяти представлен 2 Гб ОЗУ, а встроенный флэш-носитель составляет 16 Гб. В верхней части дисплея расположен вырез, где разместились датчики, громкоговоритель и селфи-камера - 8 МП. Тыльная камера состоит из двух оптических сенсоров на 13 МП и 0,3 МП. Аккумулятор у аппарата равен 3500 мАч. Приобрести новинку можно за 7990 рублей.