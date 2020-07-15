Jio Glass удивят пользователя своими функциями

В последнее время многие производители стали работать в направлении нового рынка устройств для смешанной реальности. Это, к примеру, очки, которые накладывают поверх каких-либо объектов дополнительную информацию вроде перевода указателей или еще что-то в таком направлении. Правда, устройств такого рода на рынке очень мало и все они представлены скорее в формате бета-теста, чем чего-то реально работающего. И даже новинка от компании Reliance Jio под названием Jio Glass не внушает доверия, хотя многие производители даже думали, что эта новинка изменит мир. Да, это очки, они на фоне других гаджетов выделяются, но нельзя сказать, что опыт их использования очень уж сильно отличается от гаджетов, которые уже были показаны на рынке.