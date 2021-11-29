Jio работает над новым планшетом и телевизором Jio TV

Индийский телекоммуникационный гигант Jio работает над новым планшетом Jio и Jio TV, которые будут выпущены в следующем году. По слухам, помимо этих двух продуктов, компания также работает над собственным ноутбуком. Хотя источник утечки сообщил, что в разработке находятся планшет и телевизор, он не раскрыл каких-либо подробностей об этих продуктах.

Планшет будет работать на PragatiOS из коробки. Для тех, кто не знает, это проприетарная ОС компании, которая была создана в партнерстве с Google для JioPhone Next. Планшет должен иметь большой дисплей и вероятно, будет работать на чипсете Qualcomm начального уровня благодаря партнерству индийского бренда с американским производителем микросхем. Говоря о Jio TV, компания может работать над новым смарт-телевизором, который, будет поставляться с поддержкой приложений OTT. Телевизор может быть запущен в нескольких вариантах диагонали. Этот переход компании также ознаменовал бы ее попытки диверсифицировать экосистему своей продукции.