Jio работает над новым планшетом и телевизором Jio TV

Планшет будет работать на PragatiOS из коробки. Для тех, кто не знает, это проприетарная ОС компании, которая была создана в партнерстве с Google для JioPhone Next. Планшет должен иметь большой дисплей и вероятно, будет работать на чипсете Qualcomm начального уровня благодаря партнерству индийского бренда с американским производителем микросхем. Говоря о Jio TV, компания может работать над новым смарт-телевизором, который, будет поставляться с поддержкой приложений OTT. Телевизор может быть запущен в нескольких вариантах диагонали. Этот переход компании также ознаменовал бы ее попытки диверсифицировать экосистему своей продукции.