Jonsbo MOD2 создан для энтузиастов

Официально представлен новый компьютерный корпус Jonsbo MOD2, который создавали специально для любителей нестандартных решений. У этой модели довольно толстый металл, который не даст вашему компьютеру прогибаться под весом даже самой тяжелой видеокарты, плюс есть масса пространства для установки крутых комплектующих и множества вентиляторов. Отличное решение для тех, кто хочет получить действительно крутое решение, но не хочет при этом отдавать массу денег за известные бренды. Проблема лишь в том, что модель пока что не продается в России, а доставка из США обойдется в громадные деньги — вести такое счастье довольно много. Будем надеяться, что вскоре продукт начнут продавать в нашей стране официально, тогда можно будет спокойно говорить о конкуренции.