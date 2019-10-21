Jonsbo MOD3 Pink в розовом стиле

Официально представлен компьютерный корпус Jonsbo MOD3 Pink, который готов удивлять потенциальных покупателей своим крутым дизайном. Разработчики новинки решили сделать корпус розового цвета с очень дерзкими панелями с острыми углами, которые придают новинке еще более привлекательного вида. На боковой панели имеется стеклянная вставка на винтах с накатанной головкой, которую можно снимать, быстро обслуживать свою систему и потом заниматься дальше играми или работой. Конечно, это модель далеко не для всех и не каждый пользователь решится купить себе розовый корпус с таким вот невероятно стильным дизайном. Но, кому-то новинка явно понравится и если вы из таких, то стоит обязательно посмотреть в магазинах розничной продажи.