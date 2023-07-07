Jonsbo представила стильные корпуса C6 и N2

Компания Jonsbo, китайский производитель с довольно внушительным набором различных продуктов, представил новые модели корпусов Jonsbo C6 и N2. Корпус C6 — компактный и универсальный корпус формата Micro-ATX, предназначенный для широкого круга пользователей от геймеров до ценителей лаконичного и стильного дизайна. Внутри корпуса предусмотрено достаточно места для установки до трёх вентиляторов диаметром 120 мм, так что пользователь сможет реализовать весьма достойный поток воздуха. Фронтальная панель C6 вмещает сразу два вентилятора диаметром 140 мм, улучшая циркуляцию воздуха. Кроме того, чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию, передняя панель, боковые панели и крышка C6 выполнены из специальной сетки, которая позволяет продувать корпус и не задерживать горячий воздух внутри.

Что касается совместимости с различными компонентами, в C6 можно установить видеокарты длиной до 255 мм и процессорные кулеры высотой до 75 мм. Также Jonsbo представила корпус Jonsbo N2, ориентированный на пользователей, ценящих функциональность и универсальность. Корпус N2 идеально подходит как компактный компьютер для выполнения базовых задач или как основа для создания настраиваемого решения NAS или облачного хранилища. К сожалению, пока что нет информации о том, будет ли корпус представлен на российском рынке в ближайшее время, как и про его цену, но это очень интересный вариант на самом деле — он позволяет получить привлекательный корпус не от ААА-производителей за огромные деньги.