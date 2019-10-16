Jonsbo представляет TR03, треугольный корпус с подсветкой RGB

Jonsbo, недавно вернувшийся на американский рынок, выпустил свой последний корпус для ПК. TR03 представляет собой треугольный корпус, избегая обычного квадратного дизайна. TR03 изготовлен из алюминия снаружи и из стали на внутренней стороне для достижения структурной целостности, и оснащен боковыми панелями из закаленного стекла для демонстрации оборудования.

TR03 поддерживает радиаторы до 360 мм, процессорные кулеры до 175 мм, блоки питания до 185 мм и графические карты до 460 мм. Внутренняя часть корпуса является модульной и может быть переставлена ​​различными способами для отображения оборудования вертикально или горизонтально, а также имеет предварительно спроектированные крепления для водяного охлаждения. Он поддерживает до ATX материнских плат, имеет крепления для 3x 2,5 "SSD + 3x 3,5" HDD или 5x 2,5 "SSD, и в корпусе можно разместить до 10 вентиляторов.