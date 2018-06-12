Jumper EZBook X4 стоит своих денег

В последнее время наблюдается популярность ноутбуков из Китая, которые стоят относительно небольших денег. Например, Jumper EZBook X4 отдают всего за 300 долларов и этого вполне достаточно, чтобы его покупали с большой охотой. Это же всего 300 долларов, стоимость смартфона среднего класса. Здесь же за эти деньги вы получаете полноценный ноутбук с адекватной для казуального использования производительностью, приличным дизайном и полноценной клавиатурой. Может для каких-то сложных задач его не стоит брать, но для учебы или простых задач обязательно присмотритесь. Все же, не всегда есть смысл переплачивать за бренд большие деньги, если вы на ноутбуке планируете просто текст набирать и слайды редактировать. Осталось только дождаться продаж в России и тогда можно будет говорить.