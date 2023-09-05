KIVI представила новые телевизоры для детей, кухни и не только

Компания KIVI официально представила совершенно новую линейку телевизоров в рамках выставки IFA 2023, тем самым расширив свой и без того огромный арсенал умных устройств. Начать стоит с 32-дюймового телевизора KIVI KidsTV с разрешением Full HD и определёнными функциями, которые позволяют удобно интегрировать модель в детскую комнату. Дело в том, что фронтальная панель, а также подставка и центральная панель телевизора выполнены в стиле LEGO, так что потенциальный владелец имеет все шансы раскрыть свою фантазию и реализовать какие-то необычные дизайнерские навыки. Для детей это просто шикарная возможность — можно развивать творческие навыки, пространственное мышление и просто познавать мир.

Ещё компания представила телевизор KitchenTV, который позволяет смотреть любимый контент на кухне под абсолютно любым углом — это очень удобно, потому что обычно на кухне не так много свободного места, чтобы разместить телевизор так, как обычно мы привыкли. Но благодаря предустановленному компактному кронштейну данный телевизор можно поворачивать в любом направлении, а также регулировать по высоте, углу наклона и даже расстоянию от стены. Оба телевизора работают на базе операционной системы Android TV11 и предоставляют доступ к 10 тысячам приложений на любой вкус и цвет — отличная возможность окунуться в мир передовых технологий. Более того, у компании есть и модели огромной диагонали до 65 дюймов для спален и многое другое — каждый сможет выбрать что-то для себя.
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