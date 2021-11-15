KIVI представила новую линейку телевизоров на Android TV

Компания KIVI представила новую линейку продуктов 2021 года. В серию вошли модели от 24 до 65 дюймов с разным разрешением в полностью обновлённом дизайне. Телевизор KIVI теперь становится не только устройством для трансляции контента, но и медиахабом с новыми возможностями, доступными сразу после покупки.Линейка 2021 года получила полностью переработанный дизайн – в результате работы собственного R&D и 3 международных конструкторских бюро модели выполнены в едином стильном концепте, основанном на минимализме. Ширина видимой части фронтальных рамок – всего 2,6 мм, для подставки используются оригинальные металлические ножки, которые позволят органично вписать телевизоры в любой интерьер и не отвлекаться при просмотре на лишние детали.

Для соответствия высоким стандартам качества картинки, в моделях используются только панели класса А+, а также целый ряд технологических и программных разработок. Так, HDR поддерживается для любого контента, с накопителя или трансляции; Super Contrast Control отвечает за повышенную контрастность отдельных частей изображения, а UltraClear повысит качество картинки на моделях с поддержкой 4К. Не только показывать, но и звучать телевизоры будут великолепно: для новой линейки разработана собственная акустическая система при поддержке компании JVC Kenwood.Все смарт-телевизоры линейки 2021 года работают на полнофункциональной ОС Android TV со всеми преимуществами сервисов Google, интеграцией приложения Netflix и поддержкой любых совместимых приложений Play Market. Поддержка Chromecast добавляет возможность быстрой трансляции контента со смартфона без проводов, а Google Ассистент – распознавание голосовых команд.Вместе с новинками компания KIVI представляет масштабный медиахаб-приложение KIVI MEDIA. Без дополнительной платы сразу после покупки пользователю доступно несколько разделов: Каналы, Фильмы, Тренировки и Игры. В сотрудничестве с сервисами Okko и Megogo представлены ТВ-каналы, бесплатные пакеты кино, а также фильмы за дополнительную плату. В разделе Тренировки пользователь найдет записи тренировок от популярных фитнес-блогеров, а также онлайн-тренировки. Раздел игр, разработанный совместно с партнёром Boosteroid (входит в тройку крупнейших провайдеров облачного гейминга в Европе) пользователю доступны самые современные игры прямо на телевизоре – потребуется только устройство для управления. Помимо облачного гейминга в раздел интегрированы бесплатные Android-игры для всей семьи.KIVI MEDIA будет постоянно дорабатываться с учетом запросов пользователей. Помимо новой линейки, с середины ноября 2021 года, приложение будет автоматически установлено и/или обновлено на всех смарт-телевизорах KIVI под управлением операционной системы Google Android TV.

Новый дизайн

Для создания нового дизайна, помимо собственного R&D KIVI, привлекались 3 международных конструкторских бюро. Из более трёхсот предложенных вариантов был выбран наиболее утончённый минималистичный дизайн. Ширина видимой части фронтальных рамок — всего около 2,6 мм. Во всех моделях используется технология подсветки экрана Direct LED с оптической дистанцией всего 20 миллиметров, что позволит установить их максимально плотно к стене на подставке или кронштейне. Телевизоры с диагональю от 24” до 55” доступны также в элегантном белом цвете.

Изображение

В своих телевизорах KIVI использует только панели класса А+, а R&D провела большую работу для увеличения яркости, улучшения равномерности подсветки и насыщенной цветовой гаммы дисплея. Телевизоры KIVI поддерживают HDR не только для файлов с накопителя, но и при воспроизведении контента онлайн и во время игр. Технология Super Contrast Control позволяет автоматически менять контрастность изображения не только всего экрана, но и отдельных его частей. Чтобы UltraHD-экран работал в полную силу даже при просмотре контента качеством ниже 4К, процессор телевизора способен дорабатывать резкость и детализацию изображения благодаря технологии UltraClear.

Звук от JVC

Для новой линейки KIVI совместно с JVC Kenwood была создана интегрированная акустическая система, которая отлично дополняет качественное изображение хорошим звуком. Динамики собственной разработки вручную откалиброваны под каждую модель телевизора и дополнены процессом обработки звука SRC и функцией Dolby Audio Processing (DAP). Последняя позволяет выбрать пресеты звучания и обладает дополнительными инструментами вроде усиления громкости голоса или автовыравнивания резких звуков во время динамичных сцен.

Google Android TV

В 2021 году сотрудничество с Google было расширено, что позволило значительно повысить стабильность и скорость системы. Совместные усилия R&D отделов KIVI, Google и Mediatek нацелены на оптимизацию работы программ и аппаратного обеспечения, а также на детальное тестирование перед релизом обновленных версий прошивки. Благодаря ОС Android TV, сертифицированной Google и Netflix, пользователю доступны все сервисы Google, созданные специально для ТВ-платформы, огромное количество приложений из Play Market, а также технология Chromecast.

Управление

Пульт дистанционного управления разработан совместно с корейской компанией Remote Solution. Эргономика построена на базе исследований KIVI и Google: кнопки расположены максимально интуитивно. Работает пульт ДУ с помощью Bluetooth, оснащён микрофоном и «тихими» кнопками. Предусмотрена функция Air Mouse: с помощью гироскопа пульт имитирует курсор компьютерной мышки на экране телевизора.

KIVI MEDIA

Каналы: доступно около 28 каналов без дополнительных оплат. Помимо этого, KIVI сотрудничает с Оkko (одним из крупнейших российских VoD-сервисов) и MEGOGO (крупнейший в Восточной Европе медиасервис для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио). Доступен также платный контент.

Фильмы: в сотрудничестве с Okko и MEGOGO доступен пакет платных фильмов и пакет фильмов без дополнительных оплат

Тренировки: домашние тренировки в записи и онлайн от популярных фитнес-блогеров.

Игры: раздел разработан в сотрудничестве с сервисом Boosteroid (входит в тройку крупнейших провайдеров облачного гейминга в Европе). Технология Boosteroid позволяет запускать требовательные современные компьютерные игры просто на телевизоре: игра запускается на собственных сервисах партнера, а игровой процесс передается через интернет на экран пользователя, который контролирует игру со своего устройства, например, с джойстика.

Вместе с линейкой 2021 года KIVI представила приложение KIVI MEDIA, включающее несколько разделов:Помимо облачного гейминга в раздел интегрированы бесплатные Android-игры для всей семьи. Управление возможно с помощью Bluetooth-джойстиков, пульта и смартфонов в зависимости от выбранной игры.Телевизоры KIVI нового модельного ряда частично уже доступны в продаже у партнёров и дилеров: DNS, AliExpress, Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries, Citilink, Онлайн Трейд. На все устройства предоставляется 3-летняя гарантия на дисплейный модуль. Стоимость самой базовой модели на 24" составляет 13 990 рублей, а самой дорогой на 65" 87 490 рублей.