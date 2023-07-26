KIVI представила сразу три серии ТВ-кронштейнов с пожизненной гарантией

Например, производитель представил серию Basic, которая представляет собой фиксированные и наклонные кронштейны — они очень легко устанавливаются, не отнимая много времени, и при этом обладают приятным дизайном и возможностью разместить телевизор или монитор на небольшом расстоянии от стены. Ещё производитель представил серию наклонно-поворотных кронштейнов Motion, которые позволяют гибко настраивать угол наклона и поворота монитора, чтобы нивелировать блики и улучшить обзор. Завершает перечень новинок серия Slim — это фиксированные кронштейны с минимальным расстоянием от стены в 17 миллиметров и предельным весом до 50 кг. Все вышеперечисленные линейки проходят более 20 тестов на прочность в профессиональных лабораториях и являются чуть ли не лучшим решением на рынке.