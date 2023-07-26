KIVI представила сразу три серии ТВ-кронштейнов с пожизненной гарантией

Сегодня, 26 июля, компания KIVI, один из лидеров сегмента умных телевизоров и аксессуаров к ним, официально представила на рынке России целую серию новых кронштейнов, которые позволяют вешать телевизоры и мониторы с креплением VESA на стену для удобного потребления контента — у всех этих кронштейнов имеется пожизненная гарантия. Соответственно, производитель полностью уверен в практичности и прочности своего продукта — иначе KIVI не предоставляла бы столь внушительный срок гарантии. Более того, в линейку новых аксессуаров входит сразу три серии кронштейнов, каждая из которых может похвастаться своими уникальными преимуществами и особенностями, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Например, производитель представил серию Basic, которая представляет собой фиксированные и наклонные кронштейны — они очень легко устанавливаются, не отнимая много времени, и при этом обладают приятным дизайном и возможностью разместить телевизор или монитор на небольшом расстоянии от стены. Ещё производитель представил серию наклонно-поворотных кронштейнов Motion, которые позволяют гибко настраивать угол наклона и поворота монитора, чтобы нивелировать блики и улучшить обзор. Завершает перечень новинок серия Slim — это фиксированные кронштейны с минимальным расстоянием от стены в 17 миллиметров и предельным весом до 50 кг. Все вышеперечисленные линейки проходят более 20 тестов на прочность в профессиональных лабораториях и являются чуть ли не лучшим решением на рынке.