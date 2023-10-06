KUBB Mini 8x8cm Fanless Mini PC получил крошечный корпус

Французская компания Bleu Jour пополнила ассортимент мини-ПК моделью KUBB Mini 8x8cm Fanless Mini PC, которая получила корпус с размерами 82,3:82,3:72,45 мм. Новинку оснастили 6-ваттным 4-ядерным процессором Intel Processor N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Buetooth 5.0, тремя разъемами USB 3.2, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портом RJ45, слотом для карты памяти microSD, пассивным охлаждением с корпусом в роли радиатора и несколькими яркими расцветками. Цена компьютера в рамках краудфандинговой кампании на Indiegogo составляет 235 евро. Старт поставок запланирован на декабрь.

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