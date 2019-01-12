KXD K30 и его функции

Компания KXD Mobile выпустила недавно смартфон бюджетного варианта. Идентификация пользователя осуществляется через сканирование отпечатков пальцев, а также через распознавание лица. За электропитание устройства отвечает батарея на 3000 мАч. Производитель обещает, что после 600 циклов зарядки аккумулятор сохранит не менее 85% изначальной емкости.Электронная схема новинки базируется на мобильном чипсете MediaTek MT6750T. Набор памяти представлен 3 ГБ ОЗУ и встроенным флэш-носителем на 32 ГБ. Рабочей средой для приложений служит операционная система Android немного устаревшей версии Oreo.Дисплей новинки обеспечивает разрешение 1440 х 720 пикселей. Размер диагонали составляет 5,7 дюйма. Селфи-камера с углом обзора 73,9 градуса имеет в наличии один модуль на 8 МП. Камера включает в себя два блока оптики на 13 МП и 5 МП.Стоимость смартфона составит 139 долларов.