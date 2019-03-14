Качественный смартфон Honor 8X

Honor 8X позволяет одновременно установить карту памяти и две симки. Последние поддерживают передачу данных в сетях LTE. За всё время тест-драйва проблем с сетью не возникло, Wi-Fi тоже работал исправно. Радует и наличие NFC-модуля.Хотя рамки вокруг дисплея минимальны, диагональ в 6,5 дюйма дает о себе знать. Пользоваться аппаратом одной рукой затруднительно. Но проблема решаема — Honor пошла навстречу пользователям, добавив в систему виртуальную кнопку навигации. Ее легко расположить в любой области экрана и больше не надо тянуться к нижнему краю.На фронтальной панели сразу бросаются в глаза «чёлка» и скругленные края экрана. Кнопки включения и громкости вынесены на правую грань и легко нащупываются вслепую. Единственная претензия — для обладателей небольших ладоней они расположены высоковато. То же касается сканера пальца на спинке устройства, поэтому хват корпуса получается высоким.В дополнение к основному сенсору на 20 Мп есть «глазок» на 2 Мп для размытия портретов, причём с задачей он справляется неплохо. Модуль NPU распознаёт сценарии съёмки и с помощью искусственного интеллекта улучшает фото — регулирует контраст, насыщенность и цветовую температуру. Удобно, что уже обработанные кадры легко вернуть в исходное состояние — через «Галерею».О стоимости смартфона пока неизвестно.