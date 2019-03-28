Как тестируют складной смартфон Samsung Galaxy Fold. Видео

Компания Samsung опубликовала видео, которое демонстрирует тестирование смартфона Galaxy Fold на изгиб. Судя по ролику, зазор между половинками почти незаметен, хотя и недавно появившиеся в сети фото уверяли нас в сильной складке. Samsung утверждает, что аппарат выдержит 200 тысяч циклов складывания/раскладывания, а это почти 5 лет при сотне циклах за день.

Напомним, что Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG. Смартфон появится в продаже 26 апреля по цене 1980 долларов.