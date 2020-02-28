Как выбрать 4K-телевизор в 2020 году?

«Игра престолов» закончилась, но золотая эпоха телевидения продолжается. Каждую неделю Netflix, HBO и другие производители сериалов выпускают новые шоу и продолжения старых, но на чём смотреть всё эти великолепие? В этой заметке мы поможем вам подобрать телевизор под любые запросы.

Диагональ

Первым делом стоит определиться с размером панели. Все, что меньше 32 дюймов, можно условно выделить как вариант для кухни. Собственно, даже 32-дюймовый телевизор не очень подойдет даже для небольшой спальни – здесь стоит обратить внимание на модели с диагональю 40-42 дюйма. Если вы берете телевизор для гостиной, то здесь размер панели ограничен только вашим бюджетом. Для средних размеров комнаты мы советуем остановиться на вариантах с диагональю 50, 55 и 65 дюймов. Какую конкретную модель выбрать для обычной гостиной за приемлемую цену – например вот сбалансированный 4K-телевизор Samsung UE49RU8000U с поддержкой HDR10 и мощными динамиками со встроенным сабвуфером.

Разрешение

В прошлом году Ассоциация потребительских технологий признала стандарт 8K Ultra HD. Контента в таком разрешении очень мало, как и телевизоров, а потому идеальным вариантом будет разрешение 4K или Ultra HD (3840:2160 пикселей). Тот же Netflix, например, снимает все свои фильмы и сериалы как минимум в разрешении 4K. Данное разрешение настоятельно рекомендуется для телевизоров с диагональю от 50 дюймов. Мы решили уточнить этот момент, потому что в продаже до сих можно найти столь крупные модели с разрешение Full HD. Данное же разрешение (1920:1080 пикселей) более-менее сносно сгодится для телевизоров с диагональю 40 дюймов – такой бюджетный вариант для спальни. Телевизоры же с разрешением HD (1280:720 пикселей) с диагональю от 32 дюймов мы бы вообще не рекомендовали к рассмотрению, если, конечно, вы не собираетесь наблюдать за перипетиями в любимом сериале с расстояния в несколько метров.

HDR

Телевизоры с поддержкой 4K HDR могут похвастаться плавной 10-битной градацией, увеличенным диапазоном яркости и контрастности, а также широкой палитрой цветов Rec. 2020/DCI-P3. В общем, картинка кажется гораздо качественнее и сочнее – особенно в играх на PS 4 Pro, Xbox One S и One X. В принципе, почти все современные 4K-телевизоры имеют поддержку HDR или HDR10, а потому выбирать вам не приходится.

LED, QLED или OLED

LED-телевизоры, это доступные, а потому самые распространенные ЖК-панели (обычно VA или IPS) с подсветкой из светодиодов (LED). Если вы не хотите платить больше 50 тысяч за телевизор, то вам придется выбрать LED-ТВ. Более современная технология – QLED. Это панели LED LCD, сдобренные слоем квантовых точек. Данные телевизоры отличаются более глубокими и насыщенными цветами, а потому лучше раскрывают возможности HDR. Такие телевизоры обойдутся от 50 тысяч рублей за 55-дюймовую 4K-модель.

Наконец, самая продвинутая технология – OLED. Здесь каждый пиксель представляет собой самостоятельный источник света, которому не нужна отдельная подсветка. Такие телевизоры очень тонкие и выдают лучшую картинку с самой высокой контрастностью, свободными углами обзора и быстрым временем отклика, что важно для игр. А еще OLED-телевизоры очень дорогие – от 60 тысяч за самые доступные модели.