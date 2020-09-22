Как выбрать подарок мужчине

Подарки для мужчины на 23 февраля, на день рождения, на юбилей, на новый год стоит выбирать с особым подходом, учитывая предпочтения того или иного человека. Например, подарки для мужа, начальника, сына, брата и так далее обычно сильно отличаются, так как подбирая что-либо человек учитывает пристрастия того, для кого подарок готовится. Абсолютно всегда в этом случае стоит учитывать хобби человека — не стоит, например, дарить удочку тому, кто предпочитает книги, фильмы, домашний уют. И, конечно, нет смысла дарить художественную литературу тому, кто обычно проводит выходные на даче или на охоте. Стоит всегда учитывать эти моменты, чтобы дарить именно то, что пользователю будет интересно и уместно.

Но если вы не настолько хорошо знаете человека, чтобы приобретать подарки исходя из его хобби и предпочтений, то можно подарить что-то нейтральное, что понравится абсолютно всем. К примеру, есть вариант подарить глобус — это очень интересный подарок, который будет интересен абсолютно всем, особенно мужчинам, которые хоть немного интересуются путешествиями и всем в этом духе. Все же глобус это максимально нейтральная штука, которая позволяет изучать нашу планету, красиво смотрится на столе или полке, плюс стоит вполне разумных денег — слишком уж много тратить на подарок не всегда хочется, да и если речь идет о презенте для товарища или коллеги по работе, которого вы плохо знаете, то подарок — скорее символический момент.

Есть, конечно, и более современные решения — та же подставка под кружку с подогревом от USB. Это весьма интересное решение, которое позволяет поддерживать напиток в чашке в нужной температуре длительное время. Для пользователей, которые длительное время работают за компьютером и при этом любят пить чай или кофе, это действительно нужный подарок за вполне разумные деньги. Конечно, стоит сказать, что работает подогрев абсолютно от любого USB-порта, будь то ноутбук, компьютер или даже клавиатура с выходом под этот разъем, главное чтобы на него подавалось питание. Выглядит аксессуар весьма привлекательно, так что стоит присмотреться.

В сухом итоге можно сказать, что если вы большой фанат именно электроники, то можно спокойно брать любое устройство, которое по вашему мнению может оказаться интересным. Если же вы не знаете, что подарить, то просто берите что-то нейтральное, что точно понравится всем абсолютно.
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