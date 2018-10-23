Какой пылесос домой купить? Советы по выбору

На сегодняшний день проблем с поиском нужного пылесоса нет, проблема заключается в выборе нужной для вас модели. Весь рынок пылесосов можно разделить на три категории - пылесосы для сухой уборки, пылесосы для влажной уборки и автоматические пылесосы - роботы. В данной заметке мы дадим вам практические советы по выбору.

Во-первых, основным пылесосом в вашем доме всегда должен быть пылесос для сухой уборки. Пылесосы для влажной уборки отлично справляются с сухой уборкой, но они достаточно крупные и если ваш ребенок уронит тарелку с печеньем и для уборки крошек вы будете вечером доставать каждый раз моющий пылесос - вас это утомит. Поэтому для быстрой, регулярной уборки необходимо дома иметь моющий пылесос.

Во-вторых, моющий пылесос всегда должен быть с аква-фильтром. Лидерами в данном сегменте являются пылесосы THOMAS. Если ранее в магазинах было представлено лишь пару моделей, то сегодня официальный сайт thomas предлагает купить десятки различных моделей в крупнейших сетевых магазинах страны. Конкретные модели различаются по мощности, количеству щеток и дополнительных функций. Если у вас ранее не было моющего пылесоса, то вы можете приобрести любую доступную для вашего семейного бюджета модель - он будет радовать вас долгие годы.

В-третьих, пылесосы - роботы были популярны в период "бума торговли", когда денег у населения было немеренно и у многих чаще вставал вопрос "что купить?", а не "на что купить?". В небольших отечественных квартирах роботы-пылесосы оставляют больше вопросов, чем положительных откликов. Связано это с тем, что они отлично справляются с уборкой по ламинату, линолеуму, но если на нем лежат ковры, стоят тумбы, столы, то кружения вашего робота в одном углу вас будут только раздражать.

В-четвертых, говоря о параметрах современных пылесосов обращайте внимание на мощность двигателя и мощность всасывания. Чем выше мощность всасывания при меньшей мощности двигателя, тем более он энергоэффективен и прослужит дольше. Также обращайте внимание на те модели, мощность которых снижается незначительно по мере наполнения пылесборника. К таким моделям односятся пылесосы "мультициклоны" для сухой уборки и пылесосы с акфа-фильтром для влажной уборки.