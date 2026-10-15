В России стал доступен робот-пылесос Dreame X60 Pro Ultra Matrix

Компания Dreame сообщает о начале российских продаж своего топового робота-пылесоса X60 Pro Ultra Matrix. Устройство самостоятельно осуществляет смену насадок для влажной уборки в зависимости от типа помещения, подбирает нужное количество моющего средства и способно очищать пыль в труднодоступных местах — нишах под мебелью и возле стыков стен. Стоимость модели составляет 169 990 рублей. Впервые X60 Pro Ultra Matrix был представлен на берлинской выставке IFA 2026 и вошел в число главных технологических новинок Dreame. Аппарат автоматически меняет насадки для различных зон уборки, продолжая развитие решения, которое ранее было впервые в мире воплощено в модели Dreame Matrix10 Ultra.

Если на кухне необходимо удалять следы приготовления пищи, в ванной — устранять влагу, а в жилых комнатах — ухаживать за разными типами напольных покрытий, то X60 Pro Ultra Matrix дает возможность задать для каждой зоны отдельный набор насадок через приложение Dreamehome. В процессе уборки робот периодически возвращается на станцию, где автоматически происходит замена комплекта перед перемещением в следующую зону. Таким образом, пользователю не требуется вручную менять насадки или применять один и тот же комплект для всех помещений. Станция вмещает три пары насадок: нейлоновые щетинки для глубокой очистки стойких загрязнений, впитывающую губку для помещений с высокой влажностью и термонасадки для борьбы с жировыми загрязнениями. Термонасадки после нагрева на станции удерживают температуру до 40 градусов, что способствует размягчению загрязнений в процессе мытья пола.