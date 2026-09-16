В России представлен многофункциональный моющий пылесос Dreame G12 Dual

Dreame официально сообщает о начале продаж в России модели Dreame G12 Dual. Это многофункциональный моющий пылесос, который совмещает в себе возможности пяти устройств. Он способен выполнять как влажную очистку твердых напольных покрытий, так и полноценную сухую уборку различных типов поверхностей. Сила всасывания у данного аппарата доходит до отметки 28 000 Па. Кроме того, конструкция корпуса выполнена тонкой, и он складывается на 180 градусов, что дает возможность проводить уборку под мебелью с низкой посадкой. Ключевой особенностью Dreame G12 Dual считается его универсальность: за счет использования сменных насадок устройство подстраивается под разные покрытия и задачи. Это может быть как ежедневный уход за полом, так и чистка ковров, мебели или сложнодоступных мест. Основная насадка, предназначенная для влажной уборки, работает сразу в двух направлениях: она собирает и сухой, и влажный мусор, а также моет жесткие полы. С ее помощью удается за один проход справиться с такими загрязнениями, как хлебные крошки, волосы или разлитая жидкость. Для сухой уборки в комплекте предусмотрена универсальная насадка, которая хорошо подходит как для ковровых покрытий, так и для твердых полов. Встроенная LED-подсветка позволяет легче обнаруживать пыль и мелкие частицы мусора в плохо освещенных местах.

Помимо двух основных насадок, G12 Dual идет в комплекте еще с тремя дополнительными элементами. В их число входит моторизованная мини-щетка, которая применяется для чистки мягкой мебели. Она эффективно убирает пыль, волосы и шерсть животных с текстильных обивок. Также есть комбинированная выдвижная насадка — с ее помощью удобно очищать узкие щели, углы, плинтусы, оконные рамы, высокие полки и прочие труднодоступные места. И наконец, мягкая щетка предназначена для удаления пыли с твердых, но чувствительных к механическому воздействию поверхностей. Итогом становится то, что одно такое устройство закрывает практически все базовые потребности в уборке дома. Им можно вымыть пол, пропылесосить ковер, почистить мягкую мебель, обработать узкие зоны и даже привести в порядок салон автомобиля. При этом нет необходимости приобретать несколько отдельных приборов для каждой из этих задач.
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