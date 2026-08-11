Обзор и тесты Neatsvor S700Pro. Доступный робот-пылесос с базой самоочистки

Изучаемый сегодня робот-пылесос Neatsvor S700Pro поддерживает сухую и влажную уборки с регулируемым уровнем воды, сопровождается станцией автоматической очистки, оснащен емким аккумулятором с емкостью 5200 мАч, поддерживает распознавание ковров и построение виртуальной карты помещения, интеграцию в экосистему умного дома Яндекс с Алисой. При этом она относится к доступному ценовому сегменту.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по производителю, характеристикам, а также пометкой «Лаурет БРЕНД ГОДА в России 2025». Сопровождается гарантийным и сервисным обслуживанием.

Внешний вид

Комплект включает базу автоматической очистки, пять мешков для базы, две пары боковых щеток, нож-кисточку для проведения чистки, сменный HEPA-фильтр, пару салфеток из микрофибры для влажной уборки, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.Станция очистки выполнена из пластика черного цвета с практичным матовым покрытием. У нее компактные габариты, на полу занимает ограниченное пространство. При планировании важно учесть возможность свободного съезда и заезда.

На передней части пара подпружиненных металлических контактов, через которые проводится зарядка робот-пылесоса. По центру прорезиненное сопло.

Сверху часть площади занимает откидная крышка, в которой устанавливается мешок для сбора сухих загрязнений и в комплекте сразу пять. Емкость 2.5 литра.

Ставится мешок в направляющие, есть встроенная система определения корректности установки. В нише для установки вентиляционная решетка с фильтром. Станция подключается к розетке при помощи кабеля с евровилкой.

Сам Neatsvor S700Pro выполнен по традиционной схеме с круглым корпусом. Верхняя часть корпуса выполнена из закаленного стекла. В передней части две механические кнопки со светодиодной индикацией, индикатор подключения к Wi-Fi. Выступающая башенка с лидаром, отвечающим за построение виртуальной карты помещения. С учетом наличия башенки на крышке высота 10 см.

В передней части подвижный бампер с инфракрасными датчиками, определяющим расстояние до стен и препятствий. Вдоль нанесена прорезиненная лента, смягчающая возможные контакты. Еще по одному инфракрасному датчику по краям корпуса.

В тыльной части пара металлических контактов для зарядки встроенного аккумулятора с емкостью 5200 мАч. Сопло для проведения очистки контейнера. Сам контейнер выполнен из полупрозрачного пластика, его можно снимать для ручной очистки или залива жидкости. На нем HEPA-фильтр.

Основание корпуса из износоустойчивого пластика черного цвета. Два колеса с грунтозацепами, поворотный ролик. Справа и слева устанавливаются боковые щетки. В комплекте две пары. Под крышкой, зафиксированной с помощью винтов, находится отсек с аккумулятором. Установлен ультразвуковой датчик автоматического определения ковров и датчики определения свесов, предотвращая падения с лестницы.

Под рамкой поворотный ролик с рядами силиконовых ламелей и рядов искусственного ворса. Пара пластиковых перемычек для уменьшения проблемы наматывания волос и ниток.

Для влажной уборки в основание ставится пластиковая площадка, а на нее уже салфетка из микрофибры.

Софт

Есть компактный пульт с набором кнопки для запуска и остановки уборки, ручного перемещения в выбранное управление, отправки на станцию очистки, смены мощности двигателя, изменения объема подаваемой жидкости, спиральной очистки.Neatsvor S700Pro оснащен модулем Wi-Fi, используемым для соединения с домашней сетью и последующего дистанционного управления через приложение Neatsvor Home. С главного экрана запускается быстрое построение карты помещения, после этого ее можно отредактировать, распределив названия комнат и установив виртуальные преграды, которые робот-пылесос будет избегать при проведении уборки.

Режимы: подметания, мытья, подметания и мытья. Четыре уровня мощности всасывания: тихий, низкий, внутри и режим турбо. Три уровня насыщения салфетки при влажной уборке.В настройках можно задать вручную последовательность уборки комнат, настроить карту, задать параметры для базы автоматической очистки, проверка оставшегося ресурса по расходникам, пульт управления. Для базы задается частота автоматической очистки пыли от 1 до 3 раз. Устройство может продолжать уборку с точки, на которой была остановлена.

Тесты

Перейдя в приложение Умный дом Яндекс, можно провести синхронизацию аккаунтов. После этого роботу присваивается имя, с помощью которого в дальнейшем можно подавать команды Алисе. Список поддерживаемых команд и примеры построения приведены списком.Робот-пылесос изначально готов к эксплуатации, в комплекте есть все необходимое, включая дополнительные расходники. На полу рядом со стеной устанавливается база и подключается к розетке. Необходим начальный сеанс зарядки продолжительностью 12 часов. За это время проводим регистрацию в приложение и необходимые настройки. При этом эксплуатировать можно и без приложения, запускать и останавливать уборку при помощи пары кнопок на корпусе или используя комплектный пульт ДУ.

Во время первого запуска Neatsvor S700Pro ведет построение виртуальной карты помещения. Отмечает препятствия на полу, мебель. Каждую из комнат проходит вдоль стены и всю площадь змейкой. После полного прохождения всей площади возвращается на базу. Важные уведомления выводит голосовой подсказкой женским голосом на русском языке.

Мощность двигателя 17 000 Па, качество уборки разных видов полового покрытия оцениваем как высокое, не оставлял пропущенных зон и сухих загрязнений. Сам робот-пылесос использовался в помещении с кошкой, решая вопрос мелких волос животного на полу. Без проблем съезжал и заезжал на ковровые покрытия, умеет преодолевать невысокие пороги.

Сами ковры определяет автоматически и по необходимости корректирует мощность всасывания, прерывая подачу жидкости на салфетку из микрофибры. После завершения цикла уборки возвращается на базу и проводится автоматическая очистка контейнера. Для пользователя наличие базы снижает прямой контакт пыли и необходимость постоянного ручного контроля наполнения емкости.

Итоги

Для влажной уборки необходимо залить в емкость жидкость. Через приложение задать необходимую силу смачивания салфетки. После возвращения на базу салфетку нужно снять вручную.Neatsvor S700Pro – доступный робот-пылесос с базой автоматической очистки, поддерживающий сухую и влажную уборки. Высокое качество уборки, фирменное приложение и интеграция с Алисой, длительное время автономной работы, продвинутая навигация с построением виртуальной карты помещения и определения коврового покрытия. С явными недостатками и проблемами в ходе нескольких недель активной эксплуатации не сталкивались.