В России представлен топовый вертикальный пылесос Dreame Z40 AquaCycle Pro

Dreame вывела на российский рынок свой новый топовый беспроводной вертикальный пылесос — Z40 AquaCycle Pro. Эта модель продолжает эволюцию линейки бренда, предлагая еще более продвинутые возможности. Среди ключевых новшеств — усовершенствованная насадка для влажной уборки AquaCycle 2.0, инновационная система разделения сухого и влажного мусора, а также универсальная станция самоочистки 4-в-1.

Центральным элементом Z40 AquaCycle Pro является насадка AquaCycle 2.0. Она решает распространенную проблему: необходимость сначала сухой уборки, а затем влажной. Насадка AquaCycle 2.0 интегрирует эти два этапа. Система сначала увлажняет и размягчает загрязнения, затем высокоскоростной вращающийся ролик эффективно очищает поверхность, а мощное всасывание (до 220 аВт или 30 000 Па) одновременно удаляет и жидкие, и твердые частицы всего за один проход. Для максимальной эффективности очистки Z40 AquaCycle Pro оснащен многофункциональной щеткой с технологией TangleCut. Эта система, оснащенная движущимися двойными лезвиями, предотвращает запутывание волос и шерсти. Для лучшей видимости в темных или труднодоступных местах предусмотрена подсветка CelesTect с углом обзора 140°. Удобство использования повышает складная конструкция корпуса (угол 90°), облегчающая уборку под мебелью без необходимости низко наклоняться. Кроме того, интеллектуальная система автоматически корректирует мощность всасывания в зависимости от уровня загрязнения и типа напольного покрытия. Среди других особенностей — пятиступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром класса H14, способная задерживать до 99,99% частиц размером от 0,1 мкм, набор специализированных насадок для разных поверхностей, моющиеся съемные компоненты и сменный аккумулятор, позволяющий продлить время работы устройства.
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