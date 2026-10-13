Представлены пылесосы Dreame Air AquaCycle Pro и Air Station

Сухая насадка Air TangleCut предназначена для очистки твердых поверхностей и ковров, а насадка для влажной уборки AquaCycle 2.0 одновременно впитывает сухой сор и жидкие загрязнения. К примеру, на кухне она позволяет убрать пролитый напиток вместе с крошками, не выполняя отдельно проход пылесосом и последующее мытье. Dreame Air Station адресован тем, кто ищет легкий пылесос для ежедневной сухой уборки с минимальным соприкосновением с собранной пылью. Основной корпус весом 1,1 кг обеспечивает более точное управление; ручка наклоняется на 180°, что дает возможность убирать под низкой мебелью, а вращение на 360° помогает огибать ножки стульев и прочие препятствия. В комплектацию входят комбинированная насадка и широкая насадка для шерсти, позволяющие переходить с пола на мебель и другие поверхности.