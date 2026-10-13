Представлены пылесосы Dreame Air AquaCycle Pro и Air Station

Dreame выводит на российский рынок две модели линейки Air. Устройство Air AquaCycle Pro совмещает в себе функции сухой и влажной очистки, при этом масса основного блока не превышает 0,9 кг: благодаря сменным насадкам можно обрабатывать полы, ковровые покрытия и мебель, а док-станция выполняет очистку и сушку роликовой швабры. Модель Air Station создана для сухой уборки и самостоятельно отправляет собранную пыль в мешок, расположенный на станции. Оба устройства отличаются компактным корпусом, хорошей маневренностью и набором функций, снижающих необходимость ручного ухода после завершения уборки. Dreame Air AquaCycle Pro дает возможность переключиться со сбора пыли на ковре на мытье твердого покрытия, просто сменив насадку.

Сухая насадка Air TangleCut предназначена для очистки твердых поверхностей и ковров, а насадка для влажной уборки AquaCycle 2.0 одновременно впитывает сухой сор и жидкие загрязнения. К примеру, на кухне она позволяет убрать пролитый напиток вместе с крошками, не выполняя отдельно проход пылесосом и последующее мытье. Dreame Air Station адресован тем, кто ищет легкий пылесос для ежедневной сухой уборки с минимальным соприкосновением с собранной пылью. Основной корпус весом 1,1 кг обеспечивает более точное управление; ручка наклоняется на 180°, что дает возможность убирать под низкой мебелью, а вращение на 360° помогает огибать ножки стульев и прочие препятствия. В комплектацию входят комбинированная насадка и широкая насадка для шерсти, позволяющие переходить с пола на мебель и другие поверхности.

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