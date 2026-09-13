Обзор вертикального пылесоса Trouver G70 Detect: убирает там, где другие пылесосы бессильны

Беспроводной пылесос — техника с давно устоявшейся конструкцией. Моторы у всех мощные, набор насадок в коробке плюс-минус одинаковый, и предложить здесь что-то принципиально новое сложно. В России Trouver до сих пор был известен в основном по роботам-пылесосам серий P50 Ultra и S70 Roller — G70 Detect можно считать первой по-настоящему заметной заявкой бренда на рынок классических вертикальных моделей. Чтобы выделиться, компания сделала ставку не на рекордную мощность всасывания, а на одну конкретную и хорошо знакомую всем проблему: грязную полосу вдоль плинтуса, которую обычная щётка неизбежно оставляет из-за зазора между корпусом и стеной.

Комплектация

В коробке с пылесосом идёт основной блок с ручкой и триггером, телескопическая трубка, съёмный аккумуляторный блок, настенное крепление для хранения и зарядки, а также набор насадок: моторизованная напольная щётка, дополнительная моторизованная щётка для мебели и шерсти животных, щелевая насадка, комбинированная насадка-щётка для пыли и модуль для влажной уборки с собственным резервуаром для воды. Отдельно приложены зарядное устройство для аккумулятора и крепёж для настенного хранения.

Внешний вид

Основной блок весит около 1,95 кг — по меркам категории это скорее лёгкая модель, и разница ощущается уже при первом подъёме пылесоса над полом: рука устаёт заметно медленнее, чем с более тяжёлыми конкурентами. Телескопическая трубка регулируется по длине от 98 до 120 см и фиксируется в шести положениях одним нажатием, без необходимости прокручивать или удерживать кнопку — под рост конкретного члена семьи пылесос подстраивается за секунду.

На корпусе рукоятки расположен небольшой OLED-экран, на который выводится выбранный режим мощности и уровень заряда аккумулятора. Это удобнее, чем привычная линейка светодиодов: сразу видно, сколько минут уборки осталось, а не просто «заряда мало/много».

Пылесборник объёмом 0,5 литра открывается снизу одной кнопкой — крышка откидывается, и мусор высыпается в ведро без необходимости трогать его руками. Пыль задерживает пятиступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром: производитель заявляет удержание до 99,99% частиц размером от 0,3 микрона. Для аллергиков это значимый параметр — часть бюджетных моделей на этом этапе просто выдувает мелкую пыль обратно в комнату.

Аккумулятор съёмный и заряжается отдельно от корпуса пылесоса — через собственное гнездо в блоке. Можно докупить второй аккумулятор и заряжать его про запас, не привязывая пылесос к розетке на всё время зарядки, как это часто бывает у моделей с несъёмной батареей.

Насадки

Главная моторизованная щётка построена на паре валиков — мягком для твёрдых покрытий и более жёстком, со щетиной, для ковров. Валики устроены так, чтобы минимизировать наматывание волос и шерсти — щетина разбита разделителями, которые не дают длинным волокнам скручиваться в плотный жгут вокруг оси.

Ключевая особенность щётки — подпружиненный дополнительный ролик спереди, из-за которого производитель и назвал технологию True 0-Gap. Ролик выдвигается вперёд и прижимается к плинтусу или стене, закрывая тот самый зазор, из-за которого обычные вертикальные пылесосы оставляют полосу неубранной пыли вдоль бортика. На практике это действительно работает: тонкая полоса грязи и шерсти вдоль плинтуса, знакомая любому владельцу вертикального пылесоса, пропадает — щелевой насадкой эти места отдельно проходить не приходится.

В основную щётку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны, направленная под углом к полу — она высвечивает даже мелкую пыль и шерстинки, которые на глаз незаметны при обычном освещении. Из практических насадок в комплекте — щелевая для труднодоступных углов, комбинированная щётка для пыли на полках и подоконниках, а также отдельная моторизованная мини-щётка для мягкой мебели и шерсти животных на диванах. Модуль для влажной уборки с небольшим резервуаром для воды — скорее опциональное дополнение для протирки полов от свежих пятен, чем полноценная замена отдельному моющему пылесосу: он статичный, без вращающихся валиков и автоматической подачи воды.

Тестирование

Заявленная максимальная сила всасывания — 33 900 Па (225 аВт), при потреблении около 700 Вт. Для вертикального аккумуляторного пылесоса это один из более высоких показателей в сегменте, и разница чувствуется в первую очередь на коврах с длинным ворсом: пылесос вытягивает из них заметно больше мусора за один проход, чем модели среднего уровня.

В основании щётки стоит инфракрасный датчик загрязнения: он отслеживает количество пыли в потоке воздуха и на основе этих данных автоматически регулирует мощность всасывания в режиме Auto. На чистом ламинате пылесос ощутимо снижает обороты мотора, экономя заряд и снижая шум, а стоит заехать на грязный участок или ковролин в прихожей — мощность вырастает без участия человека. В повседневной уборке переключатель режимов почти не трогаешь: Auto сам справляется с большинством комбинаций покрытий.

При уборке крупного тестового мусора с твёрдого пола пылесос собирает практически всё за один проход; на ковре результат чуть скромнее — из тестовой навески пылесос вытягивает порядка 90% мусора, что для аккумуляторной модели в этом классе хороший, хотя и не рекордный показатель. Шум на максимальной мощности заметный — около 74 дБ, что типично для мощных моделей этого класса, но в режиме Auto пылесос значительно тише за счёт постоянного снижения оборотов на чистых участках.

Из практических нюансов: дополнительный передний ролик True 0-Gap, отлично работающий у плинтусов, иногда разбрасывает в стороны более крупный мусор вроде хлебных крошек вместо того, чтобы сразу его подхватить — приходится делать повторный проход. При долгой уборке ощущается нагрузка на кисть — сама трубка лёгкая, но моторный блок в основании щётки достаточно массивный и создаёт небольшой рычаг. Модуль для влажной уборки крепится к трубке не так надёжно, как основные насадки, — люфт заметен, хотя на функциональность протирки это не влияет.

Время работы

Аккумулятор — съёмный литий-ионный блок на 2500 мА·ч, собранный из восьми элементов. Полный цикл зарядки занимает порядка четырёх часов — не самый быстрый результат, но съёмная конструкция отчасти компенсирует это возможностью зарядки в стороне от пылесоса.

Время автономной работы сильно зависит от выбранного режима и подключённой насадки. На максимальной мощности с основной моторизованной щёткой заряда хватает всего примерно на 10–11 минут — этого достаточно для точечной уборки одной комнаты, но не для квартиры целиком. В режиме Auto при смешанной уборке (ламинат плюс ковровые зоны) пылесос обычно работает около 18–20 минут — как раз тот сценарий, в котором пылесос эксплуатируется чаще всего. А вот на минимальной мощности с основной щёткой автономность вырастает примерно до 50 минут, а если снять моторизованную щётку и работать лёгкой комбинированной насадкой — производитель заявляет до 90 минут, и на практике это достижимо, поскольку без нагрузки на моторизованный валик энергопотребление заметно падает.



Для уборки всей квартиры в режиме Auto заряда обычно хватает, а вот генеральную уборку на максимальной мощности лучше не планировать без подзарядки. Тут и пригождается съёмный аккумулятор: запасной блок под рукой — не абстрактная опция, а решение конкретного ограничения по времени работы.

Итоги

Trouver G70 Detect — редкий случай, когда главная заявленная фишка производителя действительно решает узнаваемую и раздражающую проблему, а не служит поводом для рекламного слогана. True 0-Gap реально убирает грязную полосу вдоль плинтусов, а автоматическая регулировка мощности по датчику загрязнения избавляет от необходимости постоянно щёлкать переключателем режимов — и всё это на фоне малого веса, удобного съёмного аккумулятора и качественной пятиступенчатой фильтрации.

Из ограничений — заметно короткое время работы на максимальной мощности, не самая надёжная фиксация модуля для влажной уборки. Воспринимать его стоит как приятное дополнение, а не полноценную замену отдельному моющему пылесосу. Передний ролик, при всей пользе у плинтусов, иногда разбрасывает крупный мусор — это стоит просто держать в голове при уборке.

G70 Detect — хороший выбор для тех, кто устал от полосы пыли вдоль стен и готов заплатить за конкретное, реально работающее решение этой проблемы, а не за очередной прирост паскалей в характеристиках.

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