Камера DJI Pocket 2 получила белую расцветку

Компания DJI выпустила новый вариант экшен-камеры DJI Pocket 2, которая была доступна с ноября 2020 года только в черной расцветке. С 9 июля камера будет продаваться и в белом цвете по цене в 350 долларов. Напомним, что DJI Pocket 2 оснащается 64-Мп сенсором Sony IMX686 формата 1/1,7 дюйма, сверхширокоугольным объективом с ЭФР 20 мм и апертурой f/1,8, корпусом массой 117 г, возможностью делать фото с разрешении до 64 Мп, снимать видео в разрешении 4K с при 60 к/с и битрейтом 100 Мбит/с, поддержкой HDR, 8-кратным цифровым зумом без потерь, системой автофокусировки Hybrid 2.0, звуковой системой с четырьмя микрофонами, системой стабилизации с компенсацией движения по трем степеням свободы и поддержкой прямой трансляции.

Комментарии и отзывы DJI Pocket 2
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