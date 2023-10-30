Камера Fujifilm X-T5 оказалась в дефиците

Компания Fujifilm перестала принимать заказы на представленную год назад беззеркальную камеру X-T5 на родном для себя японском рынке. Причина довольно проста, хотя и более характерна для отрасли смартфонов – слишком высокий спрос. Количество желающих приобрести камеру слишком велико для текущих темпов производства. Любопытно, в США камера еще продается.

Напомним, что оцененная в 1700 долларов Fujifilm X-T5 характеризуется APS-C датчиком изображения BSI X-Trans CMOS 5 HR разрешением 40 Мп, системой стабилизации с эффективностью в 7 ступеней экспозиции, гибридной системой автофокуса с 425 точками, поддержкой серийной съемки до 15 к/с с механическим затвором, записью видео в разрешении 6,2К при 30 к/с 10-разрядным представлением цвета и субдискретизацией 4:2:2, записью в видео в 4К при 60 к/с, 3-дюймовым поворотным откидным дисплеем, OLED-видоискателем с разрешением 3.69 Мп и двумя слотами для карт памяти UHS-II SD.
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