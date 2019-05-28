Камера OnePlus 7 Pro уступила другим флагманам в сравнительном тесте

Камера флагмана OnePlus 7 Pro была очень высоко оценена специалистами DxOMark и в данный момент занимает третье место в сводном рейтинге этого французского ресурса. Сегодня в сети появилось большое сравнение смартфонов от авторов издания PhoneArena, которое заставляет задуматься. В этом обзоре OnePlus 7 Pro состязался с камерами iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, Google Pixel 3 и Huawei P30 Pro. Удивительно, но лучше всех выступил Google Pixel 3 с 73,5 баллами. Далее следуют Samsung Galaxy S10+ (69,2), iPhone XS Max (66,3), Huawei P30 Pro (66,1), а на последнем месте располагается новинка OnePlus 7 Pro с 62,3 баллами. Вот несколько сравнительных фотографий.

Напомним, что OnePlus 7 Pro оснащается 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS 9.5.