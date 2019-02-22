Камера Samsung Galaxy S10+ набрала 109 баллов в тесте DxOMark

Специалисты сайта DxOMark опубликовали обзор тройной камеры смартфона Samsung Galaxy S10+, который был представлен пару дней назад. Камера набрала 109 баллов сравнившись с лидерами рейтинга Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro. Все три модели получили одинаковые баллы: 114 за фото и 97 за видео. При этом смартфоны Huawei вышли еще в прошлом году, а через месяц будут представлены новые камерофоны Huawei P30 и P30 Pro. Единственное, в чем Galaxy S10+ превзошел остальных, это фронтальная камера. Специалисты DxOMark похвалили динамический диапазон, экспозицию, цветопередачу и размытие фона при фотосъемке, стабилизацию изображения, быстрый и точный автофокус в режиме видео.