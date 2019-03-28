Глава китайского подразделения Samsung пообещал выпустить обновления для флагманского смартфона Galaxy S10, которые добавят несколько важных улучшений. Во-первых, компания может разблокировать повышенную мощностью зарядки, которая составляет 25 Вт. Сейчас смартфон поддерживает лишь 15-ваттную проводную и беспроводную зарядки. Во-вторых, в недрах компании уже трудятся над специальным суперночным режимом с ручными настройками. Ранее Huawei сравнила возможности ночной съемки в P30 Pro, Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS. Разумеется, результаты оказались не в пользу корейского и американского флагманов.