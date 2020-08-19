Камеры Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro сравнили на фото

Сетевые источники опубликовали сравнительное изображение блоков основных камер флагманских смартфонов Huawei Mate 40 Pro и Huawei Mate 40. По сути, отличие в них сводится к отсутствию у младшей модели перископного модуля. Предполагается, что Mate 40 Pro получит основную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой. Предыдущие слухи прочили устройству 5-нанометровую топовую платформу Kirin и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Официальная презентация смартфонов серии Huawei Mate 40 ожидается в октябре этого года.