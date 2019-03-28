Камеры Samsung Galaxy Note 10 получат увеличенные сенсоры

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy Note10, выход которого ожидается в августе этого года. Если верить источнику, камеры Note10 получат увеличенные в размерах сенсоры по сравнению с камерами Galaxy S10. В первую очередь это должно сказаться на качестве съемки при плохом освещении. Что до фронтальной камеры, то она может быть размещена в стилусе. Его нужно немного выдвинуть из паза в корпусе, чтобы сделать снимок. Подобное решение не выдумка – Samsung уже оформила соответствующий патент. Однако подтверждения выбора именно этой технологии пока не было.