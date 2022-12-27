Камерофон Huawei Mate 50 Pro подешевел на 200 евро

Сетевые источники сообщают о снижении цены флагманского камерофона Huawei Mate 50 Pro во Франции. Смартфон вышел в Европе в октябре по цене в 1200 евро, но до 31 декабря его можно будет купить со скидкой в 200 евро.

Напомним, что аппарат оснащается поддержкой спутниковой связи, улучшенной защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, предустановленной ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2616:1212 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхиширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей на 4700 мАч, поддержкой проводной 66-Вт, беспроводной 50-Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт.