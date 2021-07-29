Камерофон Huawei P50 Pro получил SoC Snapdragon 888 4G

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью P50 Pro, которая получила платформы Snapdragon 888 4G и Kirin 9000. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, батареей ёмкостью 4360 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 2.0, основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Цена версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти составляет 1000 долларов, с 8/512 ГБ – 1160 долларов, а с 12/512 ГБ – 1235 долларов.