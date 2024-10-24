Камерофон OPPO Find X8 Pro оценили в 745 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент флагманских камерофонов моделью Find X8 Pro, которая появится в продаже на дебютном китайском рынке 21 октября по цене 745, 800, 840 и 915 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения LTPO 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой ШИМ-регулирования яркости 2160 Гц, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400, тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (Sony LYT808), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископический объектив с 6-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5910 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 80 Вт, 50 Вт и 10 Вт соответственно.