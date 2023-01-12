Камерофон Oppo Find X6 Pro показали на фото

Что до технических характеристик, авторитетный информатор Digital Chat Station ранее сообщил, что аппарат получит тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989, 23-мм объектив с автофокусом и оптическая стабилизация), 50 Мп (сенсор Sony оптического формата 1/1,56 дюйма и 14-мм-оптика) и 50 Мп ( (крупный сенсор Sony, 64-мм объектив и оптическая стабилизация), фронтальную камеру с 32-Мп датчиком Sony IMX709 и топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon Gen 2.