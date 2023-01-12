Камерофон Oppo Find X6 Pro показали на фото

В сети появились фотографии, на которых, как утверждается, изображен флагманский смартфон Oppo Find X6 Pro, который еще не был представлен официально. Сильнее всего на снимках выделяется огромный модуль тыльной камеры. Также отметим изогнутый экран.

Что до технических характеристик, авторитетный информатор Digital Chat Station ранее сообщил, что аппарат получит тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989, 23-мм объектив с автофокусом и оптическая стабилизация), 50 Мп (сенсор Sony оптического формата 1/1,56 дюйма и 14-мм-оптика) и 50 Мп ( (крупный сенсор Sony, 64-мм объектив и оптическая стабилизация), фронтальную камеру с 32-Мп датчиком Sony IMX709 и топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon Gen 2.