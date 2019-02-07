Камерофоны Huawei P30 и P30 Pro показались на рендерах

Компания Spigen, известная своими аксессуарами к смартфонам, поделилась качественными изображениями флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro в защитных чехлах. Рендеры подтверждают расположение основной камеры (четыре модуля о старшей модели и три у младшей), светодиодную вспышку и лазерный помощник системы автоматической фокусировки рядом с блоком камер, каплевидный вырез для фронтальной камеры, тонкую, но заметную нижнюю рамку, а также очень тонкие рамки по бокам. На дисплеях указана дата 28 марта 2019 года. Именно в этот день смартфоны представят на презентации в Париже.