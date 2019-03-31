Камеру Huawei P30 Pro сравнили с Samsung Galaxy S10+, LG V40 и iPhone XS

2019-03-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P30 Pro; [185]
В сети появилось сравнение камер смартфонов Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+, LG V40 и iPhone XS, которое проходило в очень темной комнате. Как и следовало ожидать, новенький камерофон Huawei легко разделался со своими конкурентами. Самое любопытное, что автор делал снимки без активации ночного режима. Напомним, что Huawei P30 Pro является лучшим камерофоном в рейтинге авторитетного ресурса DxOMark.

Напомним, что Huawei P30 оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR, топовым чипсетом Kirin 980, 32-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной основной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.8, ультраширокоугольным на 16 Мп с апертурой f/2.2 и модулем телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом.

Huawei P30 Pro отличается 6,47-дюймовым дисплеем, встроенным под экран динамиком, аккумулятором на 4200 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой и беспроводной зарядкой на 15 Вт, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также четверной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.6, ультраширокоугольным на 20 Мп с апертурой f/2.2, телефото на 8 Мп с апертурой f/3.4 и модулем ToF (Time-of-Flight). Камера может похвастаться 10-кратным гибридным зумом и 5-кратным оптическим. Также смартфон получил защиту воды и пыли IP68 и функцию беспроводной зарядки других устройств.


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