Камеру Samsung Galaxy S10 научили снимать на длинной выдержке

Несколько дней назад для топовых смартфонов Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e выпустили вторую бета-версию оболочки One UI 2.0 на основе Android 10. Обновление исправляло нашумевшую проблему с распознаванием отпечатков пальцев на Samsung Galaxy S10 и S10+, а также улучшало управление ресурсом батареи, работу помощника Bixby, галереи и менеджера загрузок. Сегодня выяснилось, что нововведения коснулись и камеры. Если ранее можно было снимать на выдержке до 10 секунд и выставлять ISO 800, то теперь стало доступно значение выдержки 30 секунд и ISO 3200. Это позволит делать более качественные ночные фотографии с использованием штатива.