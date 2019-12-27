Камеру Samsung Galaxy S11+ показали на рендере

В сети появился новый рендер флагманского смартфона Samsung Galaxy S11+, выход которого ожидается в феврале следующего года. На этом изображении можно увидеть симметричное расположение модулей основной камеры. Если верить источнику, предыдущие рендеры с «неправильным» расположением камер были опубликованы самой Samsung, что запутать общественность и не выдать реальный дизайн смартфона. Напомним, что главный модуль получит датчик изображения разрешением 108 Мп. Также нас ждет перископная камера с 10-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольный модуль и камера 3D ToF.