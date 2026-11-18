Карманный Linux-ПК Flipper One стал хитом продаж

Недавно создатели легендарного мультитула Flipper запустили на платформе Kickstarter кампанию по сбору средств на новый Flipper One. Новинка показала впечатляющий старт: базовую цель в 300 тысяч долларов перевыполнили в пять раз уже за первый час. На данный момент проект поддержали почти 15 тысяч человек, а общая сумма сборов приблизилась к 7,7 миллиона долларов при оставшихся 29 днях кампании.

Напомним, что новый карманный Linux-компьютер для пентеста, исследования сетей и взлома электроники оснастили восьмиядерным процессором Rockchip RK3576, вспомогательным микроконтроллером Raspberry Pi RP2350, 8 ГБ скоростной оперативной памяти LPDDR5, накопителем UFS 2.2 объёмом 64 ГБ, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя гигабитными портами Ethernet, слотом M.2 с шиной PCIe для 5G-модемов и плат расширения, а также аккумулятором на 7000 мАч с функцией пауэрбанка и видеовыходом HDMI для работы в режиме полноценного настольного мини-ПК. Устройство позволяет «из коробки» запускать Python-скрипты, перехватывать и анализировать сетевой трафик, работать с VPN и сканировать радиоэфир при подключении внешних SDR-модулей. На стадии предзаказов на Kickstarter стоимость Flipper One составляет 400 долларов, а отправка первых готовых устройств покупателям намечена на июль следующего года.