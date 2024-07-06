Карманный ПК MeenHong JX05 получил 12 ГБ ОЗУ

Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок карманного компьютера MeenHong JX05, который получил размеры обычного смартфона (161:92 мм). Новинка оснащается предустановленной операционной системой Windows 11, 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, батареей ёмкостью 11,1 Втч, четырехъядерным Intel Processor N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 128 ГБ до 2 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5,2, двумя портами USB 2.0 и одним USB 3.0, интерфейсами HDMI и USB-C, разъемом RJ45 и активной системой охлаждения. Масса компьютера составляет 360 граммов. Версия без накопителя оценена в 210 долларов.