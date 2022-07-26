Карманный компьютер Gole1 Pro получил Windows 11

Китайская компания Higole начала краудфандинговую кампанию на Indiegogo по сбору средств на карманный мини-ПК Gole1 Pro, который работает под управлением ОС Windows 11. Устройство оснащается 5,5-дюймовым сенсорным экраном, двухъядерным чипом Intel Celeron N4000 с частотой обновления 1,1 ГГц или четырехъядерным Intel Celeron J4125 с частотой 2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти, четырьмя портами USB 3.0 Type-A, одним USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, портом Gigabit Ethernet, двумя интерфейсами HDMI 2.0, ридером карт microSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5/6 и Bluetooth 5.0/5.2, встроенным микрофоном, динамиком и металлическим корпусом. В розничной продаже ПК будет стоить 220 и 250 долларов соответственно.