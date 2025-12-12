Keychron представила клавиатуру Q2 HE 8K

Некоторое время назад компания Keychron представила первые клавиатуры обновлённой линейки Q с частотой опроса 8000 Гц, а теперь компания раскрыла и модель Q2 HE 8K — компактную версию в формате 65%. Как и более крупные модели, вышедшие в ноябре, Q2 HE 8K получила цельнометаллический корпус из алюминия и комплектуется кейкапами профиля OSA из двухслойного PBT, что придаёт ей иной внешний вид по сравнению с классическими профилями Cherry или OEM. Кроме того, в ней используются магнитные переключатели Ultra-Fast Lime — лёгкие и с коротким ходом, с силой срабатывания 35 g и полным ходом 3,35 мм. И, конечно, контроллер обновлён и теперь поддерживает частоту опроса 8000 Гц, однако ради минимальной задержки производитель отказался от беспроводного подключения, которое было в прошлой серии Q HE.

Также стоит сказать, что новая клавиатура доступна в чёрной и белой расцветках, обе версии имеют фиолетовые акценты на клавишах Enter и Escape, а также на алюминиевой ручке, выполненной на станке ЧПУ. Раскладка формата 65% выполнена с небольшими изменениями — справа от буквенного блока расположены всего две навигационные клавиши вместо привычных четырёх. Это связано и с наличием ручки, и с тем, что используется «разнесённая» компоновка 65%, при которой между основным блоком, стрелками и навигационными клавишами есть пространство. И, естественно, Q2 HE 8K полностью настраивается через Keychron Launcher и поддерживает аналоговые функции вроде Rapid Trigger, SOCD, Snap Tap, эмуляцию контроллера и Mod Tap.
