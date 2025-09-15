Обзор SVEN KB-G8900. Доступная механическая клавиатура для игр

Механические переключатели отлично себя зарекомендовали среди геймеров, предлагая тактильный отклик, быстрые и точные срабатывания, а также высокую наработку на отказ. Изучаемая SVEN KB-G8900 относится к доступному сегменту, поддерживает FN-клавиши, подсветку и регулируемый угол наклона.

Обзор SVEN KB-G8900

Комплектация

Коробка из картона на обратной стороне которой данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN KB-G8900

Внешний вид

Корпус клавиатуры выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Исполнение в дизайне «скелетон».

внешний вид SVEN KB-G8900

104 клавиши в наборе с цифровым блоком. Раскладка традиционная. Дополнительные действия управления воспроизведением, громкостью, запуска калькулятора, почтового клиента и открытия домашней страницы осуществляются зажатием кнопки FN. Помимо этого блоком стрелки можно менять направление эффекта и яркость подсветки.

внешний вид SVEN KB-G8900

За счет расположения части корпуса переключателей выше основной плоскости создается эффект заполняющей подсветки между клавишами. Подсвечиваются кириллические и латинские символы на кнопках, читаемость хорошая. Цвета фиксированы по зонам, есть несколько эффектов с миганием и переливанием.

внешний вид SVEN KB-G8900

Колпачки выполнены методом двойного литья. Они будут сохранять первозданный вид в течение длительного времени.

внешний вид SVEN KB-G8900

У SVEN KB-G8900 двойное исполнение ножек регулировки наклона, это дает для пользователя возможность выбора между тремя вариантами рабочего угла клавиатуры.

внешний вид SVEN KB-G8900

Две прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. В центре наклейка с техническими данными и логотипом бренда.

внешний вид SVEN KB-G8900

По центру задней грани место выхода интерфейсного кабеля. Защитная нейлоновая оплетка и устойчивость к запутыванию. Интерфейс USB.

внешний вид SVEN KB-G8900

Тесты

тесты SVEN KB-G8900

Установлены линейные переключатели. Ход ровный, щелчок при нажатии не громкий. На длинных клавишах установлены дополнительные стабилизаторы по краям. Регистрация срабатываний моментальная, распознает одновременное нажатие нескольких клавиш.

тесты SVEN KB-G8900

Отдельной возможности дополнительной настройки и макросов для этой модели не предусмотрено. Работать может с разными операционными системами.

тесты SVEN KB-G8900

Итоги

SVEN KB-G8900 – доступная механическая клавиатура с подсветкой, колпачками с двойным литьем, тихими переключателями, подсветкой с регулируемой яркостью и несколькими эффектами.
