Обзор SVEN KB-G8900. Доступная механическая клавиатура для игр

Механические переключатели отлично себя зарекомендовали среди геймеров, предлагая тактильный отклик, быстрые и точные срабатывания, а также высокую наработку на отказ. Изучаемая SVEN KB-G8900 относится к доступному сегменту, поддерживает FN-клавиши, подсветку и регулируемый угол наклона.

Комплектация

Коробка из картона на обратной стороне которой данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус клавиатуры выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Исполнение в дизайне «скелетон».

104 клавиши в наборе с цифровым блоком. Раскладка традиционная. Дополнительные действия управления воспроизведением, громкостью, запуска калькулятора, почтового клиента и открытия домашней страницы осуществляются зажатием кнопки FN. Помимо этого блоком стрелки можно менять направление эффекта и яркость подсветки.

За счет расположения части корпуса переключателей выше основной плоскости создается эффект заполняющей подсветки между клавишами. Подсвечиваются кириллические и латинские символы на кнопках, читаемость хорошая. Цвета фиксированы по зонам, есть несколько эффектов с миганием и переливанием.

Колпачки выполнены методом двойного литья. Они будут сохранять первозданный вид в течение длительного времени.

У SVEN KB-G8900 двойное исполнение ножек регулировки наклона, это дает для пользователя возможность выбора между тремя вариантами рабочего угла клавиатуры.

Две прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. В центре наклейка с техническими данными и логотипом бренда.

По центру задней грани место выхода интерфейсного кабеля. Защитная нейлоновая оплетка и устойчивость к запутыванию. Интерфейс USB.

Тесты

Установлены линейные переключатели. Ход ровный, щелчок при нажатии не громкий. На длинных клавишах установлены дополнительные стабилизаторы по краям. Регистрация срабатываний моментальная, распознает одновременное нажатие нескольких клавиш.

Отдельной возможности дополнительной настройки и макросов для этой модели не предусмотрено. Работать может с разными операционными системами.

Итоги

SVEN KB-G8900 – доступная механическая клавиатура с подсветкой, колпачками с двойным литьем, тихими переключателями, подсветкой с регулируемой яркостью и несколькими эффектами.