Обзор RAPOO 9350S WHITE. Белый беспроводной комплект из клавиатуры и мышки

На прошлой неделе мы проводили тестирование белого комплекта периферии RAPOO 9320M WHITE, сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет RAPOO 9350S WHITE под тот же сеттинг. Два варианта беспроводного соединения, регулируемая чувствительность сенсора, ножничная конструкция переключателей, совместимость с MacOS и Windows.

Комплектация

Коробка с традиционным оформлением из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает кабель USB-C, передатчик, руководство пользователя.

Внешний вид

Визуально набор смотрится хорошо, сдержанный внешнее исполнение без броских элементов. Общие габариты компактны, подойдет и для ограниченного рабочего пространства.

Корпус клавиатуры с низким профилем. Основание выполнено из анодированного алюминия, придающего жесткость конструкции. Оно же добавляет вес, который в свою очередь обеспечит устойчивость размещения на рабочем столе.

На основание по периметру нанесены пять прорезиненных ножек. В центральной части нанесена информация по производителю и серийный номер. Регулировки угла наклона нет.

Рабочая сторона клавиатуры выполнена из пластика белого цвета. Поверхность колпачков и самой клавиатуры с матовой текстурой.

Клавиатура с раскладкой под эксплуатацию с двумя операционными системами. Здесь 99 клавиш с цифровым блоком. Раскладка похожа на схему в ноутбуках. Стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ сдвоены, ENTER двухрядный, SHIFT полноразмерные. В углу отдельная кнопка для быстрого запуска аккумулятора.

На кнопках 1, 2, 3 есть дополнительный светодиодный индикатор. Он соответствует подключаемым системам по Bluetooth.

В RAPOO 9350S WHITE используются ножничные переключатели, по исполнению похожи на те что используются в клавиатурах Apple. Нажимаются клавиши бесшумно.

На внешней грани разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Рядом переключатель режимов беспроводного соединения.

Мышка симметричной формы с белой спинкой и боковиной в цвете «шампань». Практично, компактно и при это вес около 70 граммов.

Боковые части заужены под удобный хват. На левой грани две дополнительные клавиши, они тонкие, положение можно определить слепым методом. Нажимаются с небольшим усилием.

Прорезиненное колесико прокрутки, за ним кнопка переключения чувствительности. Пять уровней в диапазоне от 800 до 2400 DPI.

На основании мышки две ножки скольжения. Отсек для хранения передатчика, окошко сенсора. Механический переключатель режимов соединения, кнопка синхронизации.

По центру лицевой стороны в углублении разъем USB-C, тот же тип что на клавиатуре. Кабель зарядки будет общий.

Тестирование

RAPOO 9350S использует для подключения общий передатчик, соединение с ним проходит автоматически. Первое соединение по Bluetooth нужно будет проводить отдельно для мышки и клавиатуры, в дальнейшем система будет запомнена. Подключить по Bluetooth можно до трех разных систем и в дальнейшем быстро переходить между ними. Работает все четко и быстро.

Сенсор в мышке работал точно, не срывало. Использовался набор в сеттинг с 4К-монитором, проблем не было. Клавиатура удобна для быстрой печати, все работает бесшумно.

Итоги

RAPOO 9350S WHITE – беспроводной набор из клавиатуры и мышки белого цвета. Ножничные переключатели, точный сенсор, длительное время автономной работы, основание из алюминия у клавиатуры, два варианта беспроводного соединения.
