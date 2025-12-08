Обзор RAPOO 9350S WHITE. Белый беспроводной комплект из клавиатуры и мышки

Корпус клавиатуры с низким профилем. Основание выполнено из анодированного алюминия, придающего жесткость конструкции. Оно же добавляет вес, который в свою очередь обеспечит устойчивость размещения на рабочем столе.
На основание по периметру нанесены пять прорезиненных ножек. В центральной части нанесена информация по производителю и серийный номер. Регулировки угла наклона нет.
Рабочая сторона клавиатуры выполнена из пластика белого цвета. Поверхность колпачков и самой клавиатуры с матовой текстурой.
Клавиатура с раскладкой под эксплуатацию с двумя операционными системами. Здесь 99 клавиш с цифровым блоком. Раскладка похожа на схему в ноутбуках. Стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ сдвоены, ENTER двухрядный, SHIFT полноразмерные. В углу отдельная кнопка для быстрого запуска аккумулятора.
На кнопках 1, 2, 3 есть дополнительный светодиодный индикатор. Он соответствует подключаемым системам по Bluetooth.
В RAPOO 9350S WHITE используются ножничные переключатели, по исполнению похожи на те что используются в клавиатурах Apple. Нажимаются клавиши бесшумно.
На внешней грани разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Рядом переключатель режимов беспроводного соединения.
Мышка симметричной формы с белой спинкой и боковиной в цвете «шампань». Практично, компактно и при это вес около 70 граммов.
Боковые части заужены под удобный хват. На левой грани две дополнительные клавиши, они тонкие, положение можно определить слепым методом. Нажимаются с небольшим усилием.
Прорезиненное колесико прокрутки, за ним кнопка переключения чувствительности. Пять уровней в диапазоне от 800 до 2400 DPI.
На основании мышки две ножки скольжения. Отсек для хранения передатчика, окошко сенсора. Механический переключатель режимов соединения, кнопка синхронизации.
По центру лицевой стороны в углублении разъем USB-C, тот же тип что на клавиатуре. Кабель зарядки будет общий.
Сенсор в мышке работал точно, не срывало. Использовался набор в сеттинг с 4К-монитором, проблем не было. Клавиатура удобна для быстрой печати, все работает бесшумно.