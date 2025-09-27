Обзор Razer BlackWidow V4 Pro. Топовая механическая клавиатура 2025 года

Комплектуется качественно исполненной подставкой. В качестве материала используется текстурированная черная кожа с тисненным логотипом бренда по центру. Использование подставки повысит удобство набора текста и нажатий в играх, снизив нагрузку на суставы.
В правом верхнем углу расположен, выполненный из металла, поворотный регулятор громкости, а также четыре клавиши круглой формы, отвечающие за переключение треков, воспроизведения и постановки на паузу, перевода в беззвучный режим. Действия можно будет переназначить в дальнейшем с помощью фирменного программного обеспечения.
В левой части ряд из пяти клавиш M1, M2, M3, M4, M5. Они активируют присвоенные макросы и команды без необходимости зажатия кнопки FN. Над ними располагается мультизадачный диск Razer Command Dial с восемью предустановками.
На боковой стороне слева три дополнительные макрокнопки. Они вытянутые и плоские по форме. Для нажатия по ним нужно будет некоторое время на привыкание, но так суммарно получаем сразу восемь макроклавиш.
У Razer BlackWidow V4 Pro есть многозонная подсветка. Это нижний уровень освещения, создающий фоновое освещение на рабочем пространстве. Также подсвечиваются символы на колпачках и пространство между клавишами. Фирменная подсветка Chroma с детальными настройками и интеграцией с другими системами управления от производителей компонентов для ПК. При этом на подставке также есть нижняя подсветка со своими зонами, которыми можно управлять в отдельности.
Клавиатура располагает сквозным USB 2.0 хабом, который может быть полезен для подключения передатчика мышки или наушников, сократив до дистанцию. Чтобы хаб работал нужно будет подключить дополнительный кабель из комплекта. Основной же интерфейсный подключается к USB-C разъему.
На основании нанесено восемь противоскользящих резиновых накладок, предотвращающих смещение по поверхности рабочего стола. Откидные ножки, используемые для изменения угла рабочей плоскости двухуровневые, предлагая в итоге три варианта наклона клавиатуры.
В информационной панели управления Razer BlackWidow V4 Pro отображается набор поддерживаемых эффектов подсветки с быстрым переключением между ними. Здесь же будут выводиться совместимые устройства производителей. Утилита поддерживает расширение функционала установкой необходимых модулей из каталога.
В Chroma Studio можно вручную управлять доступными зонами подсветки и создавать собственные эффекты.
Доступен встроенный детальный редактор для записи и редактирования. Изменение задержек, цикличный запуск, умеет выполнять действия мышки.
Для присваивания команды или действия доступен весь набор клавиш, как отдельные, так и основной набор. Поддерживается технология HyperShift, удваивающая количество распределяемых команд.
Отдельное управление выделено под мультифункциональное колесико. Можно выбирать нужные режимы или создавать собственные. Активируется игровой режим, меняется частота опроса сенсора от 125 до 8000 Гц.
Изучаем версию с переключателями Razer Green с заявленным ресурсом в 100 миллионов нажатий. У этого типа тактильных переключателей есть щелчок при срабатывании. Усилие 50G, точка срабатывания на отметке 1.9 мм и полный ход 4.0 мм. Мне этот шум не мешает, наоборот это обратная связь при работе и четкое понимание нажатых клавиш. Хотя здесь нужно отметить, что общий уровень шума ниже, за счет проведенных оптимизаций с шумоизоляцией корпуса, он не звонкий, а мягкий. В работе не раздражает.
Сами колпачки выполнены из АБС пластика двойного литья. Символы хорошо читаются, у нас версия с латинскими символами. Проблем с ухудшением внешнего вида возникнуть не должно, по опыту Razer BlackWidow V3, протестированной ранее с тем же типом исполнения.
Я провел тестирование клавиатуры в Borderlands 4, Escape from Tarkov и Marvel Rivals. В играх дополнительные клавиши определенно дают преимущество, на них можно назначить используемые действия и быстро активировать их при необходимости.
Мультифункциональный диск оценят впервую очередь те кто занимается творчеством, например проводит стримы, в этом сценарии эксплуатации полноценно заменяет отдельные деки, хорошо себя показал при работе c Adobe Photoshop и Premier. Хороший опыт получен и при типовой работе за ПК, быстрый набор текста на ней не создает трудности и дискомфорта.