Обзор Razer BlackWidow V4 Pro. Топовая механическая клавиатура 2025 года

Серия BlackWidow одна из топовых в сегменте механических клавиатур и за длительное время успела себя хорошо зарекомендовать. К слову, с момента тестирования Razer BlackWidow Ultimate 2014 прошло уже 11 лет и клавиатура по-прежнему продолжает работать! Сегодня же мы детально рассмотрим Razer BlackWidow V4 Pro с мультизадачным диском для запуска игр и приложений, масштабирования окон, прокрутки, переключения вкладок в браузере. Он поддерживает восемь предварительно настроенных профилей с настраиваемыми действиями, в программном центре можно увеличить до ста профилей. Клавиатура поддерживает макросы и их можно будет распределить на дополнительные клавиши или задействовать одну из основного набора. Вышла в компоновке с переключателями Razer Yellow и Razer Green, поддерживает частоту опроса до 8000 Гц.

Обзор Razer BlackWidow V4 Pro

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и поддерживаемым технологиям. Комплект включает два интерфейсных кабеля с защитной нейлоновой оплетке, набор наклеек с фирменной символикой, руководство пользователя.

комплектация Razer BlackWidow V4 Pro

Внешний вид

Полноразмерная механическая игровая клавиатура с цифровым блоком и дополнительными элементами управления. В основе корпуса алюминиевый сплав 5052, обеспечивающий долговечность и прочность конструкции. Внутри несколько слоев звукопоглощающей пены, а также используются стабилизаторы для комфортного акустического фона при эксплуатации.

внешний вид Razer BlackWidow V4 Pro

Комплектуется качественно исполненной подставкой. В качестве материала используется текстурированная черная кожа с тисненным логотипом бренда по центру. Использование подставки повысит удобство набора текста и нажатий в играх, снизив нагрузку на суставы.

внешний вид Razer BlackWidow V4 Pro

В правом верхнем углу расположен, выполненный из металла, поворотный регулятор громкости, а также четыре клавиши круглой формы, отвечающие за переключение треков, воспроизведения и постановки на паузу, перевода в беззвучный режим. Действия можно будет переназначить в дальнейшем с помощью фирменного программного обеспечения.

внешний вид Razer BlackWidow V4 Pro

В левой части ряд из пяти клавиш M1, M2, M3, M4, M5. Они активируют присвоенные макросы и команды без необходимости зажатия кнопки FN. Над ними располагается мультизадачный диск Razer Command Dial с восемью предустановками.

внешний вид Razer BlackWidow V4 Pro

На боковой стороне слева три дополнительные макрокнопки. Они вытянутые и плоские по форме. Для нажатия по ним нужно будет некоторое время на привыкание, но так суммарно получаем сразу восемь макроклавиш.

внешний вид Razer BlackWidow V4 Pro

У Razer BlackWidow V4 Pro есть многозонная подсветка. Это нижний уровень освещения, создающий фоновое освещение на рабочем пространстве. Также подсвечиваются символы на колпачках и пространство между клавишами. Фирменная подсветка Chroma с детальными настройками и интеграцией с другими системами управления от производителей компонентов для ПК. При этом на подставке также есть нижняя подсветка со своими зонами, которыми можно управлять в отдельности.

внешний вид Razer BlackWidow V4 Pro

Клавиатура располагает сквозным USB 2.0 хабом, который может быть полезен для подключения передатчика мышки или наушников, сократив до дистанцию. Чтобы хаб работал нужно будет подключить дополнительный кабель из комплекта. Основной же интерфейсный подключается к USB-C разъему.

внешний вид Razer BlackWidow V4 Pro

На основании нанесено восемь противоскользящих резиновых накладок, предотвращающих смещение по поверхности рабочего стола. Откидные ножки, используемые для изменения угла рабочей плоскости двухуровневые, предлагая в итоге три варианта наклона клавиатуры.

внешний вид Razer BlackWidow V4 Pro

внешний вид Razer BlackWidow V4 Pro

Софт

Управляется при помощи фирменного центра Razer Synapse 4, объединяющий разную периферию производителя в одном приложении. По умолчанию загрузку программы предлагает провести после подключения кабеля к системе.

настройка Razer BlackWidow V4 Pro

В информационной панели управления Razer BlackWidow V4 Pro отображается набор поддерживаемых эффектов подсветки с быстрым переключением между ними. Здесь же будут выводиться совместимые устройства производителей. Утилита поддерживает расширение функционала установкой необходимых модулей из каталога.

настройка Razer BlackWidow V4 Pro

В Chroma Studio можно вручную управлять доступными зонами подсветки и создавать собственные эффекты.

настройка Razer BlackWidow V4 Pro

Доступен встроенный детальный редактор для записи и редактирования. Изменение задержек, цикличный запуск, умеет выполнять действия мышки.

настройка Razer BlackWidow V4 Pro

Для присваивания команды или действия доступен весь набор клавиш, как отдельные, так и основной набор. Поддерживается технология HyperShift, удваивающая количество распределяемых команд.

настройка Razer BlackWidow V4 Pro

Отдельное управление выделено под мультифункциональное колесико. Можно выбирать нужные режимы или создавать собственные. Активируется игровой режим, меняется частота опроса сенсора от 125 до 8000 Гц.

Тесты

Razer BlackWidow V4 Pro клавиатура использует надежное проводное подключение, исключающее любые задержки, что особенно актуально в динамичных играх. Также у нее заметно увеличена частота опроса, она в восемь раз выше, чем в среднем по рынку.

тесты Razer BlackWidow V4 Pro

Изучаем версию с переключателями Razer Green с заявленным ресурсом в 100 миллионов нажатий. У этого типа тактильных переключателей есть щелчок при срабатывании. Усилие 50G, точка срабатывания на отметке 1.9 мм и полный ход 4.0 мм. Мне этот шум не мешает, наоборот это обратная связь при работе и четкое понимание нажатых клавиш. Хотя здесь нужно отметить, что общий уровень шума ниже, за счет проведенных оптимизаций с шумоизоляцией корпуса, он не звонкий, а мягкий. В работе не раздражает.

тесты Razer BlackWidow V4 Pro

Сами колпачки выполнены из АБС пластика двойного литья. Символы хорошо читаются, у нас версия с латинскими символами. Проблем с ухудшением внешнего вида возникнуть не должно, по опыту Razer BlackWidow V3, протестированной ранее с тем же типом исполнения.

тесты Razer BlackWidow V4 Pro

Я провел тестирование клавиатуры в Borderlands 4, Escape from Tarkov и Marvel Rivals. В играх дополнительные клавиши определенно дают преимущество, на них можно назначить используемые действия и быстро активировать их при необходимости.

тесты Razer BlackWidow V4 Pro

Мультифункциональный диск оценят впервую очередь те кто занимается творчеством, например проводит стримы, в этом сценарии эксплуатации полноценно заменяет отдельные деки, хорошо себя показал при работе c Adobe Photoshop и Premier. Хороший опыт получен и при типовой работе за ПК, быстрый набор текста на ней не создает трудности и дискомфорта.

тесты Razer BlackWidow V4 Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer BlackWidow V4 Pro – игровая механическая клавиатура флагманского уровня, обеспечивающая высокий уровень комфорта в играх и работе, эффективность и увеличенный ресурс службы. Полноразмерный формат в надежно исполненном корпусе с шумопоглащающим покрытием, подсветка Chroma, продвинутое программное обеспечение, съемная подставка с текстурированной кожей и зонами подсветки по периметру, сквозной USB-порт, съемные кабели.
Razer BlackWidow V4 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
