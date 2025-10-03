Razer расширила поддержку технологии HyperPolling

После выхода клавиатуры BlackWidow V4 Pro с поддержкой 4000 Гц HyperPolling, компания Razer расширяет технологию сверхбыстрой беспроводной передачи данных и на другие модели своей линейки. Теперь больше клавиатур BlackWidow смогут работать с частотой опроса 4000 Гц, что особенно важно для соревновательного гейминга, где счёт идёт на миллисекунды. Изначально 4000 Гц HyperPolling была представлена в модели BlackWidow V4 Pro 75%, но теперь этой функцией обзавелись ещё три клавиатуры — BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed, BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed и BlackWidow V4 Low-Profile Tenkeyless HyperSpeed. По словам Razer, их фирменная технология True 4000 Гц в беспроводном режиме позволяет добиться молниеносного отклика, обеспечивая игрокам преимущество там, где скорость действительно критична.

Обычно через беспроводное подключение 2,4 ГГц клавиатуры ограничиваются частотой опроса в 1000 Гц, а более высокие показатели, вроде 4000 или 8000 Гц, доступны только по проводу. Поэтому внедрение 4000 Гц в беспроводном формате стало настоящим прорывом — клавиатура обрабатывает в четыре раза больше данных за секунду, снижая задержку с 1 мс до всего лишь 0,25 мс. Правда, за столь высокую частоту опроса приходится платить уменьшенным временем работы от аккумулятора. Владельцы упомянутых моделей могут обновить свои устройства до поддержки 4000 Гц через новое прошивочное ПО. Для этого необходимо воспользоваться приложением Razer Synapse 4 и подключить HyperPolling Wireless Dongle.
