Обзор Rapoo V500 ALLOY. Недорогая механическая клавиатура

Механическая клавиатура Rapoo V500 ALLOY оснащена переключателями Blue с быстрым откликом и коротким ходом. Компактное исполнение с 87 клавишами, без цифрового блока, позволяя сэкономить место на рабочем столе.

Обзор Rapoo V500 ALLOY

Комплектация

Коробка из плотного картона с информацией по характеристикам. В комплекте идут руководство пользователя и ключ для извлечения кейкапов.

комплектация Rapoo V500 ALLOY

Внешний вид

Основа корпуса из пластика черного цвета и верхняя пластина из стали. Сборка плотная, ощущается как монолитная плита.

внешний вид Rapoo V500 ALLOY

За счет этого при сильных нажатиях по клавишам в центральной части не прогибается и не смещается по поверхности рабочего стола.

внешний вид Rapoo V500 ALLOY

На основание нанесена наклейка с техническими данными. Пять резиновых ножек и две откидные, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Доступно два положения.

внешний вид Rapoo V500 ALLOY

Для подключения использует USB-интерфейс. Место выхода кабеля из корпуса клавиатуры усилено, длина 1.8 метра.

внешний вид Rapoo V500 ALLOY

У Rapoo V500 ALLOY однорядный ENTER и полноразмерные SHIFT. Колпачки с матовым покрытием и небольшим углублением в центре.

внешний вид Rapoo V500 ALLOY

Кириллические символы меньше, чем латинские. Читаются хорошо. У нет светодиодной подсветки.

Тесты

В клавиатуре используются переключатели Rapoo Blue. Ресурс 60 миллионов нажатий. У них хорошо слышимый щелчок при нажатиях и тактильная отдача. Срабатывают они точно и быстро, основная стихия для этой клавиатуры – игры. Отлично себя показала в MOBA и сетевых шутерах. Всегда есть четкое понятие, была ли нажата клавиша, а проводное соединение обеспечит отсутствие задержек.

тесты Rapoo V500 ALLOY

Во время набора текста напоминает печатные машинки. Использовать можно, но будет мешать окружающим. Для работы не требует установки драйвера, при этом не сопровождается поддержкой программного обеспечения.

тесты Rapoo V500 ALLOY

Итоги

Rapoo V500 ALLOY – недорогая механическая клавиатура с переключателями высокого ресурса службы, выполненная в компактном формате.
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