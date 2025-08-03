Обзор Rapoo V500 ALLOY. Недорогая механическая клавиатура

Механическая клавиатура Rapoo V500 ALLOY оснащена переключателями Blue с быстрым откликом и коротким ходом. Компактное исполнение с 87 клавишами, без цифрового блока, позволяя сэкономить место на рабочем столе.

Комплектация

Коробка из плотного картона с информацией по характеристикам. В комплекте идут руководство пользователя и ключ для извлечения кейкапов.

Внешний вид

Основа корпуса из пластика черного цвета и верхняя пластина из стали. Сборка плотная, ощущается как монолитная плита.

За счет этого при сильных нажатиях по клавишам в центральной части не прогибается и не смещается по поверхности рабочего стола.

На основание нанесена наклейка с техническими данными. Пять резиновых ножек и две откидные, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Доступно два положения.

Для подключения использует USB-интерфейс. Место выхода кабеля из корпуса клавиатуры усилено, длина 1.8 метра.

У Rapoo V500 ALLOY однорядный ENTER и полноразмерные SHIFT. Колпачки с матовым покрытием и небольшим углублением в центре.

Тесты

Кириллические символы меньше, чем латинские. Читаются хорошо. У нет светодиодной подсветки.В клавиатуре используются переключатели Rapoo Blue. Ресурс 60 миллионов нажатий. У них хорошо слышимый щелчок при нажатиях и тактильная отдача. Срабатывают они точно и быстро, основная стихия для этой клавиатуры – игры. Отлично себя показала в MOBA и сетевых шутерах. Всегда есть четкое понятие, была ли нажата клавиша, а проводное соединение обеспечит отсутствие задержек.

Во время набора текста напоминает печатные машинки. Использовать можно, но будет мешать окружающим. Для работы не требует установки драйвера, при этом не сопровождается поддержкой программного обеспечения.

Итоги

Rapoo V500 ALLOY – недорогая механическая клавиатура с переключателями высокого ресурса службы, выполненная в компактном формате.