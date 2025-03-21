Беспроводная низкопрофильная игровая клавиатура. Обзор Vaiver Leaf

По умолчанию используется комбинация из трех вариантов цветового исполнения кейкапов. Серым обозначается внешний контур, белым основной набор, а также бирюзовое акцентирование ESC и ENTER.
Несмотря на невысокую стоимость, в комплекте владелец получает два набора из серых и белых колпачков. Можно самостоятельно будет индивидуализировать внешний вид, а также иметь запас для замены в дальнейшем.
Центральная часть с углублением. Поверхность матовая. Символы нанесены на одном уровне. Кириллица меньше, чем латиница. На блоке F1-F12 нанесена дополнительная индикация. Это действия которые выполняются при зажатии кнопки FN. Изменение яркости подсветки, открытие приложение, управление воспроизведением и громкостью.
Кнопками 1, 2, 3, 4, 5 идет переключение между режимами работы. 1-3 для Bluetooth с тремя разными устройствами, 4 для передатчика 2.4 ГГц и 5 для проводного соединения.
Подсветка с регулируемой яркостью, выбором эффектов и изменения. Подсвечивается пространство между клавишами и символы на переключателях.
На внешней грани разъем USB-C. Рядом механический тумблер питания.
Две откидные двухуровневые ножки. Vaiver Leaf предлагает три варианта наклона рабочей плоскости. Нанесены противоскользящие накладки.
На главном экране приводится изображение клавиатуры и карта расположения клавиш. Нажав на них есть возможность присвоить действие или макрос.
Редактор макросов с регулируемым скоростью между нажатиями. Время повтора.
Управление подсветкой с выбором ее эффектов. Изменение яркости и скорости эффекта.
С системой можно соединить по Bluetooth, через радиоприемник или с помощью кабеля. Комплектный у Vaiver Leaf высокого качества с нейлоновой оплеткой, не запутывается, длина 1.8 метра. Поддерживаются различные типы операционных систем и устройств. Выбор же интерфейсов позволит выбрать оптимальный под каждый из них, при этом одну клавиатуру можно использовать на одном рабочем пространстве с несколькими, переключая между ними комбинациями клавиш.
Встроенного аккумулятора хватает до 26 часов с работающей подсветкой и до 130 без подсветки. Процесс зарядки можно будет совместить с проводным режимом работы.