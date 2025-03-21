Беспроводная низкопрофильная игровая клавиатура. Обзор Vaiver Leaf

Сегодня у нас в центре внимания беспроводная механическая игровая клавиатура Vaiver Leaf с интересным набором возможностей и с доступным ценником. Поддерживает два варианта беспроводного соединения, проводное подключение, переключатели Red Low Profile. Доступна на ОЗОН с невысокой стоимостью для таких возможностей.

Комплектация

Поставляется в коробке из экокартона. Внутри зафиксирована пенными вставками. Комплект включает два полных набора кейкапов из серого и белого пластика, а также еще ограниченный из бирюзового, адаптер подключения, ключ для извлечения кейкапов, кабель USB-C с нейлоновой оплеткой, руководство пользователя.

Внешний вид

Клавиатуру отличают компактные габариты с невысоким профилем и отсутствующими границами вокруг блок клавиш. Жесткость придает цельная алюминиевая пластина.

По умолчанию используется комбинация из трех вариантов цветового исполнения кейкапов. Серым обозначается внешний контур, белым основной набор, а также бирюзовое акцентирование ESC и ENTER.

Несмотря на невысокую стоимость, в комплекте владелец получает два набора из серых и белых колпачков. Можно самостоятельно будет индивидуализировать внешний вид, а также иметь запас для замены в дальнейшем.

Центральная часть с углублением. Поверхность матовая. Символы нанесены на одном уровне. Кириллица меньше, чем латиница. На блоке F1-F12 нанесена дополнительная индикация. Это действия которые выполняются при зажатии кнопки FN. Изменение яркости подсветки, открытие приложение, управление воспроизведением и громкостью.

Кнопками 1, 2, 3, 4, 5 идет переключение между режимами работы. 1-3 для Bluetooth с тремя разными устройствами, 4 для передатчика 2.4 ГГц и 5 для проводного соединения.

Подсветка с регулируемой яркостью, выбором эффектов и изменения. Подсвечивается пространство между клавишами и символы на переключателях.

На внешней грани разъем USB-C. Рядом механический тумблер питания.

Две откидные двухуровневые ножки. Vaiver Leaf предлагает три варианта наклона рабочей плоскости. Нанесены противоскользящие накладки.

Софт

Клавиатура сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. Интерфейс программы на русском языке. Настройки распределяются по трем профилям с переключением между ними в один клин.

На главном экране приводится изображение клавиатуры и карта расположения клавиш. Нажав на них есть возможность присвоить действие или макрос.

Редактор макросов с регулируемым скоростью между нажатиями. Время повтора.

Тесты

Управление подсветкой с выбором ее эффектов. Изменение яркости и скорости эффекта.Установлены низкопрофильные красные переключатели Jerrzi Low Profile RED. Сила нажатия 10G, точка срабатывания на отметке 1.2 мм и полный ход 3.2 мм. Нажимаются бесшумно. Определяет неограниченное число одновременно нажатых клавиш.

С системой можно соединить по Bluetooth, через радиоприемник или с помощью кабеля. Комплектный у Vaiver Leaf высокого качества с нейлоновой оплеткой, не запутывается, длина 1.8 метра. Поддерживаются различные типы операционных систем и устройств. Выбор же интерфейсов позволит выбрать оптимальный под каждый из них, при этом одну клавиатуру можно использовать на одном рабочем пространстве с несколькими, переключая между ними комбинациями клавиш.Беспроводное соединение освободит рабочий стол от лишних проводов и позволит аккуратное пространство. Дальность соединения до 10 метров. Bluetooth универсален и потребляет мало энергии, а передатчик даст меньшие задержки и лучше себя покажет в сценариях с играми.

Итоги

Встроенного аккумулятора хватает до 26 часов с работающей подсветкой и до 130 без подсветки. Процесс зарядки можно будет совместить с проводным режимом работы.Vaiver Leaf – беспроводная низкопрофильная игровая клавиатура с механическими переключателями и низким профилем. Механические переключатели с высоким ресурсом службы, выбор интерфейсов подключения, набор сменных кейкапов в комплекте, программное обеспечение, три уровня наклона рабочей плоскости.