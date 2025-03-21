Беспроводная низкопрофильная игровая клавиатура. Обзор Vaiver Leaf

Сегодня у нас в центре внимания беспроводная механическая игровая клавиатура Vaiver Leaf с интересным набором возможностей и с доступным ценником. Поддерживает два варианта беспроводного соединения, проводное подключение, переключатели Red Low Profile. Доступна на ОЗОН с невысокой стоимостью для таких возможностей.

Обзор Vaiver Leaf

Комплектация

Поставляется в коробке из экокартона. Внутри зафиксирована пенными вставками. Комплект включает два полных набора кейкапов из серого и белого пластика, а также еще ограниченный из бирюзового, адаптер подключения, ключ для извлечения кейкапов, кабель USB-C с нейлоновой оплеткой, руководство пользователя.

Обзор Vaiver Leaf

Внешний вид

Клавиатуру отличают компактные габариты с невысоким профилем и отсутствующими границами вокруг блок клавиш. Жесткость придает цельная алюминиевая пластина.

Обзор Vaiver Leaf

По умолчанию используется комбинация из трех вариантов цветового исполнения кейкапов. Серым обозначается внешний контур, белым основной набор, а также бирюзовое акцентирование ESC и ENTER.

Обзор Vaiver Leaf

Несмотря на невысокую стоимость, в комплекте владелец получает два набора из серых и белых колпачков. Можно самостоятельно будет индивидуализировать внешний вид, а также иметь запас для замены в дальнейшем.

Обзор Vaiver Leaf

Центральная часть с углублением. Поверхность матовая. Символы нанесены на одном уровне. Кириллица меньше, чем латиница. На блоке F1-F12 нанесена дополнительная индикация. Это действия которые выполняются при зажатии кнопки FN. Изменение яркости подсветки, открытие приложение, управление воспроизведением и громкостью.

Обзор Vaiver Leaf

Кнопками 1, 2, 3, 4, 5 идет переключение между режимами работы. 1-3 для Bluetooth с тремя разными устройствами, 4 для передатчика 2.4 ГГц и 5 для проводного соединения.

Обзор Vaiver Leaf

Подсветка с регулируемой яркостью, выбором эффектов и изменения. Подсвечивается пространство между клавишами и символы на переключателях.

Обзор Vaiver Leaf

На внешней грани разъем USB-C. Рядом механический тумблер питания.

Обзор Vaiver Leaf

Две откидные двухуровневые ножки. Vaiver Leaf предлагает три варианта наклона рабочей плоскости. Нанесены противоскользящие накладки.

Обзор Vaiver Leaf

Софт

Клавиатура сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. Интерфейс программы на русском языке. Настройки распределяются по трем профилям с переключением между ними в один клин.

Обзор Vaiver Leaf

На главном экране приводится изображение клавиатуры и карта расположения клавиш. Нажав на них есть возможность присвоить действие или макрос.

Обзор Vaiver Leaf

Редактор макросов с регулируемым скоростью между нажатиями. Время повтора.

Обзор Vaiver Leaf

Управление подсветкой с выбором ее эффектов. Изменение яркости и скорости эффекта.

Тесты

Установлены низкопрофильные красные переключатели Jerrzi Low Profile RED. Сила нажатия 10G, точка срабатывания на отметке 1.2 мм и полный ход 3.2 мм. Нажимаются бесшумно. Определяет неограниченное число одновременно нажатых клавиш.

Обзор Vaiver Leaf

С системой можно соединить по Bluetooth, через радиоприемник или с помощью кабеля. Комплектный у Vaiver Leaf высокого качества с нейлоновой оплеткой, не запутывается, длина 1.8 метра. Поддерживаются различные типы операционных систем и устройств. Выбор же интерфейсов позволит выбрать оптимальный под каждый из них, при этом одну клавиатуру можно использовать на одном рабочем пространстве с несколькими, переключая между ними комбинациями клавиш.

Беспроводное соединение освободит рабочий стол от лишних проводов и позволит аккуратное пространство. Дальность соединения до 10 метров. Bluetooth универсален и потребляет мало энергии, а передатчик даст меньшие задержки и лучше себя покажет в сценариях с играми.

Обзор Vaiver Leaf

Встроенного аккумулятора хватает до 26 часов с работающей подсветкой и до 130 без подсветки. Процесс зарядки можно будет совместить с проводным режимом работы.

Итоги

Vaiver Leaf – беспроводная низкопрофильная игровая клавиатура с механическими переключателями и низким профилем. Механические переключатели с высоким ресурсом службы, выбор интерфейсов подключения, набор сменных кейкапов в комплекте, программное обеспечение, три уровня наклона рабочей плоскости.
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