Обзор Rapoo 9320M White. Набор беспроводной периферии в белом цвете

На прошлой неделе проводили тестирование нескольких мониторов, особенностью которых было исполнение в белом цвете, и в таком же сеттинге корпуса. изучаемый сегодня набор периферии Rapoo 9320M White, как раз под такую организацию рабочего места. Поддерживает два вида беспроводного соединения по Bluetooth и через радиочастоту с подключением передатчика.

Обзор Rapoo 9320M White

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. В комплекте две ААА-батарейки, одна АА-батарейка, передатчик, руководство пользователя с отображением схемы подключения к разным типам устройств.

комплектация Rapoo 9320M White

Внешний вид

Выполнен набор в минималистичном стиле. Хорошо смотрится на рабочем столе, аккуратен и не занимает много места.

внешний вид Rapoo 9320M White

Мышка симметрична, с низким профилем под удобный хват ладонью. Выполнена из пластика с матовым покрытием.

внешний вид Rapoo 9320M White

Дополнительный клавиш на ней нет, только основные. Установлены тихие переключатели. Между кнопками прорезиненное колесико прокрутки.

внешний вид Rapoo 9320M White

На основании мышки четыре компактные ножки скольжения круглой формы. Переключатель режимов подключения. Кнопка проведения синхронизации подключения и окошко сенсора. Под выдвижной крышкой скрывается отсек под АА-батарейку и отсек для хранения передатчика.

внешний вид Rapoo 9320M White

В наборе Rapoo 9320M White идет клавиатура с мембранными переключателями. Низкий профиль и небольшое углубление по центру под палец.

внешний вид Rapoo 9320M White

Символы не подсвечиваются, нанесены краской. Кириллица и латиница хорошо читаемы. Набор идет с цифровым блоком, в углу для удобства отдельная кнопка запуска калькулятора.

внешний вид Rapoo 9320M White

Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. ENTER двухрядный, SHIFT полноразмерный. Все колпачки с закругленными уголками.

внешний вид Rapoo 9320M White

Регулировки по углу наклону у клавиатуры нет, но сама плоскость изначально расположена под наклоном для удобного расположения рук при печати. С внутренней стороны вдоль всей ширины валик.

внешний вид Rapoo 9320M White

Для предотвращения скольжения по поверхности стола несколько резиновых накладок. Под крышкой отсек на две ААА-батарейки и отсек для хранения передатчика.

Тесты

Режим соединения в Rapoo 9320M White устанавливается отдельно для мышки и клавиатуры. При работе на радиочастоте нужно будет соединить к системе передатчик, выполненный в виде компактной флешки. Она также идет в белом цвете. После этого на мышке выставляется переключатель в нужное положение, а на клавиатуре комбинацией клавиш. Для Bluetooth отдельно подключается клавиатура и мышка также с переводом в нужный режим и запуском поиска. Подключенные раннее устройства запоминает. На одном рабочем столе можно комбинировать с разными операционными системами и типами устройств.

тесты Rapoo 9320M White

В работе набор показал себя хорошо. Удобен при выполнении типовых рабочих задач, наборе текста. Работает бесшумно, общая эргономика без нареканий. Комплектного набора батареек хватит на долго.

тесты Rapoo 9320M White

Итоги

Rapoo 9320M White – набор беспроводной периферии в белом исполнении. Хорошее качество сборки, аккуратный внешний вид, два варианта беспроводного соединения, батарейки в комплекте, невысокая стоимость.
